В топ-10 лучших российских изобретений XXI века вошли две разработки Росатома

29 сентября в Москве Роспатент объявил топ-10 лучших изобретений России в XXI веке. Шесть из них — медицинские. В десятку вошли также два патента предприятий госкорпорации «Росатом. Напомним, в онлайн-голосовании участвовали 138 запатентованных изобретений. Это перспективные разработки, созданные в этом веке учеными из российских университетов, лабораторий и научно-исследовательских центров. В определении победителей приняли участие более 17 тысяч ученых, экспертов, патентоведов, изобретателей, рационализаторов и заинтересованных лиц со всей страны.

Отдельно остановимся на изобретениях предприятий «Росатома», вошедших в число лучших. Так, специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ разработали «способ когерентного сложения лазерного излучения в многоканальных непрерывных лазерах». Проще говоря, изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано для создания многоканальных непрерывных лазеров с параллельным когерентным сложением излучения каналов. Технология может найти применение в различных областях техники, где требуется использование лазерного излучения с высокой плотностью мощности.

Замкнула топ-10 изобретений разработка «малоактивируемой жаропрочной радиационностойкой стали» Высокотехнологического НИИ неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара. Срок хранения такой стали (с быстрым спадом активности) после облучения в реакторах будет составлять 100-200 лет вместо нескольких тысяч для конструкционных материалов, применяемых в настоящее время. Причем, по его завершении такую сталь разрешено будет использовать вторично.

Разработка таких материалов – современный мировой тренд. Сталь разработки ВНИИНМ ЭК-181 (РУСФЕР-ЭК181 – российская ферритная) промышленно освоена, предстоят этапы ее аттестации и внедрения. Разработанный типовой сплав ванадия V-4Ti-4Cr («ВМ-ДПЧ-9») ни в чем не уступает зарубежным аналогам. Для других целей была разработана модификация сплава ванадия на основе малоактивируемой системы V-Cr-W-Zr, как более жаропрочного и коррозионностойкого (по сравнению со сплавом V-4Ti-4Cr). В целом малоактивируемые конструкционные материалы существенно повышают эффективность использования ядерного и термоядерного топлива.

ВАЖНО

«Во все библиотеки и «Кванториумы» страны»

После объявления победителей Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), подведомственный Роспатенту, продолжит развивать проект. О лучших изобретениях XXI века планируется записать подкасты, которые разместят на образовательных информационных ресурсах и в социальных сетях. Доступ к серии подкастов получат 45 000 библиотек образовательных организаций, 85 региональных универсальных библиотек, 5 федеральных библиотек, 170 Центров технологий и инноваций в 70 регионах России, 130 детских технопарков «Кванториум», а также образовательный центр «Сириус». Они также будут размещены на ресурсах Роспатента, Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).