Путин поручил изучить возможность повышения порога ФНБ для инвестирования до 10% ВВП

Президент хочет постепенно увеличить размер с 7 до 10% от ВВП страны. Фото: REUTERS

Такое предложение Владимира Путина правительству опубликовано на сайте Кремля. Президент хочет постепенно увеличить размер с 7 до 10% от ВВП страны. Деньги будут размещаться только на «депозитах и банковских счетах в Центробанке». Единственное исключение: часть средств можно будет пустить на самые важные инфраструктурные проекты. Но даже так на них нельзя потратить из ФНБ больше 2,5 трлн. рублей.

Другими словами, оставшиеся благодаря профицитному бюджету рубли не потратят, а сложат в кубышку. Полтора года назад у Путина была другая позиция на этот счет. В марте 2020 года он рассказал журналистам ТАСС, что деньги наоборот пустят в экономику.

- Было принято решение, если вот эти резервные фонды, резервный фонд у нас один остался, это ФНБ, превышает 7%, мы начинаем более активно оттуда тратить. Вопрос, на что: на инвестиции, на поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия сейчас у нас и разворачивается, - сказал президент.

Судя по всему, дискуссия была, и победили сторонники дальнейших накоплений.

Экономист Георгий Бовт заметил, что в мире сейчас так делают далеко не все.

- Многие страны наоборот тратят деньги, залезают в долги, чтобы стимулировать рост своей экономики. Потому что появляются средства для инвестиций. Мы же предпочитаем копить и планируем профицитный бюджет, - заметил эксперт.

Путин дал еще одно поручение. Дополнительные доходы от повышения налогов для «предприятий, добывающих твердые полезные ископаемые» полностью пойдут в федеральный бюджет. Регионы напрямую не получат ничего — только потом в виде дотаций под конкретные цели.