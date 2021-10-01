Стартовал конкурс социальных проектов «Инносоциум»

Студенты российских вузов представят свои проекты, победители получат гранты на их реализацию

Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум запускает 4 сезон Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум». Конкурс проходит при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Российского союза ректоров. Цель конкурса – привлечь внимание к актуальным социально значимым проблемам и способам их решения. Студенты российских вузов представляют на конкурс проекты по одной из предложенных социальных номинаций и могут выиграть грант на его реализацию.

«Социальная сфера сейчас совершенствуется высокими темпами, и молодежь выступает в качестве двигателя в процессе развития человеческого капитала, вносит свой вклад в определение приоритетных направлений социальной политики. Конкурс «Инносоциум» рассчитан на тех, кому уже очень скоро предстоит самим определять облик нашего общества. Современная молодежь должна иметь возможность развивать и совершенствовать навыки социальной коммуникации – социальная повестка всегда будет актуальной», – подчеркнула заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» пройдет в несколько этапов. Заявки на участие принимаются до 30 ноября 2021 года. В декабре состоится оценка проектов экспертным советом и будут определены финалисты. Они смогут доработать свои программы в январе будущего года и представить их для оценки жюри. Питчинг проектов и объявление победителей намечены на 2 февраля 2022 года. Оценку представленных участниками инициатив проводят ректоры и преподаватели ведущих российских вузов, представители бизнеса и власти, креативных агентств и партнёры номинации.

«Социальная работа - это не только и не столько профессия, сколько призвание. Здесь особенно важно понимание актуальных потребностей людей, умение установить контакт, слушать и слышать каждого, желание помочь в решении проблемы. Участие в конкурсе «Инносоциум», разработка и презентация собственного проекта потребует от каждого из участников определенного профессионального и личностного роста. В ходе подготовки к конкурсу и в процессе реализации проектов студенты смогут оттачивать навыки, которые получили во время учебы, что существенно расширит спектр возможностей их будущего трудоустройства», – отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Проекты, ставящие целью повышение качества жизни людей пожилого возраста, инициативы, направленные на развитие их социальной активности и расширение возможностей старшего поколения, будут представлены в номинации «Активное долголетие». «Конкурс не первый год демонстрирует высокий интерес к социальному проектированию у российских студентов. Ребята ежегодно представляют интересные и современные проекты, отличающиеся глубоким знанием предмета и исключительной проработанностью. Некоторые проекты могут быть реализованы без малейших правок. Особенно радует стремление молодых помогать людям старшего возраста. Именно для них мы проводим номинацию «Активное долголетие». Увлеченность, целеустремленность, желание изменить мир объединяет всех участников конкурса «Инносоциум». И хотя победят не все, опыт конкурсной работы и защиты своего проекта будет бесценен для каждого участника», – отметила заместитель председателя Совета Федерации, Председатель жюри конкурса Галина Карелова.

Тематика конкурса определяется совместно с партнерами. В номинации «Поддержка семьи и семейных ценностей» партнером выступит благотворительный фонд компании Amway. Президент благотворительного фонда «В ответе за будущее» Анна Сошинская: «Забота о семье предопределяет, в каком обществе мы будем жить завтра. В нашей номинации мы хотим увидеть работы тех, кто стремится сделать этот мир лучше и добрее. Нам всегда интересны проекты в сфере образования, семейного досуга и семейных отношений».

Партнер в номинации «Устойчивое развитие» компания MARS Inc. особое внимание уделяет проектам, направленным на продвижение и популяризацию рационального использования ресурсов, снижения количества отходов потребления и защиту экологии и окружающей среды. «Достижение этих приоритетов возможно лишь при активной деятельности молодежи, волонтерских организаций, и других заинтересованных сторон. Нам особо интересны инициативы, направленные на приобщение людей к экологичному образу жизни, вовлечение в движение к «зеленой» экономике», – сказал Александр Максимов.

Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» выступит партнером в номинации «Цифровизация в культуре и искусстве», в которой будут представлены проекты по созданию онлайн продуктов, направленных на развитие доступности культурных ценностей. Фатима Мухомеджан, директор благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» отмечает: «Цифровизация – это, прежде всего, новые возможности. Все изменения, происходящие на digital рынке, становятся акселератором цифровизации продуктов, в том числе в сфере культуры и искусства. Мы приветствуем проекты, призванные сделать культурное наследие технологичным и более доступным для всех, ведь обеспечение доступности культуры – одна из основных задач Фонда «Искусство, наука и спорт».

Партнер в номинации «Развитие социального предпринимательства» – Агентство стратегических инициатив – отметит проекты, направленные на оказание консультационной поддержки, создание цифровой инфраструктуры и вовлечение населения в сферу социального предпринимательства.

Алексей Ильин, основатель и генеральный директор издательской группы «Альпина», партнер в номинации «Самообразование как социальная адаптация» Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум»: «Мы рассчитываем, что в конкурсе примут участие молодые люди — активные, любопытные, неравнодушные. У них есть возможность получить серьезный опыт работы над социально значимым проектом и реализовать свои амбиции. Что важнее всего, они смогут на деле повлиять на качество жизни других людей, ведь развитие доступности дополнительного образования — совершенно реальная, насущная задача нашего общества».

После успешного старта в 2019 году всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» получил поддержку Министерства науки и высшего образования РФ. В 2020 году в конкурсе приняли участие 601 проект от студентов 197 вузов из 65 регионов России. Победители были названы в мае 2020 года и получили гранты на реализацию своих проектов из призового фонда в 2,5 миллиона рублей.