«Фирма Мелодия» открыла сбор инвестиций для выпуска юбилейного альбома группы Стаса Намина «Цветы»

Компания планирует привлечь около 300 000 рублей. Средства пойдут на дизайн материалов и производство дисков

Звукозаписывающая компания готовит релиз концертного альбома группы Стаса Намина «Цветы» – «Лучшие песни за 50 лет» на трех DVD-дисках. В релиз войдут видеозаписи с трех юбилейных концертов, а также буклеты с историей группы. Для выпуска альбома «Мелодия» запустила проект по привлечению инвестиций на краудлендинговой платформе Co-Fi.

Инвестором проекта по выпуску юбилейного альбома «Цветы» может стать любой желающий, минимальная сумма инвестиций от 1000 рублей, всего компания планирует привлечь около 300 000 рублей. Средства пойдут на дизайн материалов и производство дисков, планируется, что DVD поступят в продажу уже в ноябре этого года.

Возврат собранных на платформе инвестиций будет осуществляться «Фирмой Мелодия» за счет доходов, полученных от реализации тиража альбома. В случае, если сроки реализации тиража превысят ожидаемые, заемные средства будут возвращены за счет доходов компании от продаж принадлежащего ей цифрового контента. На инвестициях в юбилейный альбом группы фанаты могут заработать до 15% от вложенных средств. Срок возврата инвестиций составит 12 месяцев.

Советская рок-группа «Цветы» была создана Стасом Наминым в 1969 году. На их песнях выросло несколько поколений, за свою полувековую историю группа продала более 60 млн пластинок. Творчество группы не подходило под советские стандарты эстрады – «Цветы» даже сравнивали с «Beatles», поэтому коллектив был под запретом в центральных советских СМИ плоть до перестройки. В 1986 году, группа впервые выехала на Запад и за четыре года совершила мировое турне, почти не работая в СССР.

Бессменный лидер группы Стас Намин основал в 1987 году первый в стране независимый продюсерский центр, в котором начали свою карьеру многие звезды отечественной эстрады: Гарик Сукачев и «Бригада С», Дмитрий Ревякин и «Калинов мост», Сергей Мазаев и «Моральный кодекс», Александр Васильев и «Сплин» и многие другие.

Сегодня группа «Цветы» активно выступает с концертами, записывает новые альбомы, выпускает эксклюзивные издания. Так, в сотрудничестве с «Фирма Мелодия» уже выпущено два подарочных бокса с лучшими песнями группы «Цветы» и Стаса Намина, а также виниловые пластинки с музыкой из спектаклей исполнителя. Трилогия «Лучшие песни за 50 лет» станет отличным подарком для истинных фанатов группы.

Справка КП:

«Фирма Мелодия» существует с 1964 года и является старейшей российской звукозаписывающей компанией. Благодаря своей активной деятельности остается одним из наиболее узнаваемых за рубежом отечественных брендов музыкальной индустрии.

Co-Fi — первая в России краудлендинговая платформа для привлечения коллективных инвестиций в творческие проекты. Специалисты компании оказывают комплексную поддержку инвесторам и заемщикам: от экспертной консультации до контроля выполнения обязательств по выплатам. Co-Fi включен Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ.