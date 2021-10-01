Пользовательница под ником Мидж написала на днях в Твиттере, что в итоговый счет клиника включила ей плач Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Даже самая простая медицинская процедура может напугать пациента и вызвать у него слезы, истерику и даже панические атаки. Нечего уже говорить о хирургических вмешательствах, тут самообладание могут потерять даже самые стойкие. Зная об этом, врачи и медсестры стараются подбадривать и успокаивать своих пациентов. Но бывают такие моменты, когда больной не всегда способен контролировать свои эмоции. Он может внезапно заплакать или раскричаться от боли. Конечно, это может немного смутить или отвлечь врача. Но насколько правильно клиникам взимать деньги за такой выплеск эмоций? С такой проблемой столкнулась американка.

Пользовательница под ником Мидж написала на днях в Твиттере, что в итоговый счет клиника включила ей плач. В качестве доказательства она опубликовала снимок счета.

В США клиника заставила пациентку заплатить за слезы во время процедуры Фото: Twitter.com

Девушка пришла в больницу, чтобы удалить родинку. Во время болезненной процедуры у нее потекли слезы и каково было ее удивление, когда пункт под названием «всплеск эмоций» стоял отдельной строкой в итоговом счете.

Клиника оценила слезы Мидж в 11 долларов (около 800 рублей). Однако медики дошли до абсурда, сделав «этой процедуре» скидку в 2 доллара (150 рублей). Всего процедура обошлась американке в 223 доллара.

Публикация в Твиттере набрала более 100 тысяч лайков и около 10 тысяч ретвитов.

Дополнительные 11 долларов за слезы сбили пользователей Твиттера с толку. Часть из них высмеивали персонал больницы по этому поводу. Кто-то поинтересовался с иронией, за что сделали скидку в 2 доллара?

«За то, что красиво плакала?», - уточнила одна из подписчиц.

«А ваша страховка покрывает выплеск эмоций?»

«Интересно, как они пришли к этой сумме? По пенни за слезу?» - упрочнялись в остроумии пользователи Твиттера.

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