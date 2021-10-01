В России начала работать первая в стране цифровая медиаплатформа классической музыки

Запуск медиаплатформы приурочен к 30-летию единственной в России государственной радиостанции классической музыки «Орфей».

Запуск медиаплатформы приурочен к 30-летию единственной в России государственной радиостанции классической музыки «Орфей».

- Весной 2020 года, в разгар пандемии, мы запустили Интернет-проект «Телевизор классики», - рассказывает генеральный директор – художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра «Орфей» Ирина Герасимова. - Зрители смогли увидеть и работы музыкальных театров и концертных залов по всей стране от Большого и Мариинского театров до филармоний Сибири и Урала, и собственные проекты радио «Орфей» – концерты и музыкальные спектакли: «7 нельзя», «Любовь, сошедшая с экрана», мультимедийный проект «Корабль Счастье». Фактически «Телевизор классики» стал прообразом медиаплатформы «Орфей». И главное – то, что он позволил нам понять, какие направления наиболее интересны нашим слушателям и зрителям.

На медиаплатформе «Орфей» для всех желающих открылись разделы: «Концерты», «Балеты», «Оперы», «Детям» и «Фильмы» (документальные ленты, посвящённые классической музыке). Здесь же все любители классической музыки смогут увидеть онлайн-трансляции различных концертов.

- Едва ли не главное наше отличие от аналогичных западных ресурсов – раздел, посвященный детям. Здесь выложены материалы для детей и родителей, которые хотят воспитывать в них любовь к классической музыке и которым не безразлично их образование. Детского контента, качественного детского контента, сегодня катастрофически не хватает, и мы надеемся хотя бы отчасти восполнить этот пробел, — отмечает Ирина Герасимова.

Материалы медиаплатформы «Орфей» будут постоянно пополняться, а в дальнейших планах ее создателей – запуск англоязычной версии, который позволит максимально расширить аудиторию.