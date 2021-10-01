Руслан Хасбулатов об Октябре-1993: "Я что ли осадил Кремль? Ельцина надо было уговаривать мириться, а не меня"

Руслан Хасбулатов Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

- Руслан Имранович, я вспомнил октябрь 1993 года, когда в осажденный Белый дом (там в начале 90-х заседал Российский парламент – А.Г.) я к вам пришел. Вы ели сосиски, у вас лежали белые рубашки… Это было накануне расстрела Белого дома. Я вас уговаривал помириться с Ельциным, не доводить до точки кипения. Можно было тогда отыграть назад или нет?

- Да нет, я же вам тогда сказал - что вы меня уговариваете? Я что ли осадил Кремль? Тогда Ельцина надо было уговаривать, а не меня.

- Я бы, конечно, и Ельцина мог начать уговаривать, но меня к нему не пустили бы…

- А как я могу? Вот интересное дело. Меня заперли, осадили, грозят виселицей, а ты уговариваешь помириться… Я помню, как с такой же миссией ко мне приходил и Иосиф Давыдович (Кобзон). Я, смеясь, говорил: «Иосиф, дорогой, чего ж ты Ельцина не уговариваешь? Я-то готов, давай хоть сейчас пойдем, при тебе, говорю, обниму Ельцина.» Он посмотрел на меня и начал смеяться.

- А еще я помню, вы около воротничка постукивали, намекали, что Борис Николаевич выпивает…

- Ну, я не постукивал, я показал…

- И поэтому он обиделся?

- Ну да, и поэтому надо было расстрелять, да?

- Да нет, конечно. Но просто я так боялся, когда увидел колючую проволоку, массу людей, женщин вокруг Белого дома.

- Так это ж было не вокруг Кремля, так ведь? 30 лет прошло, а никак не можем очнуться и прийти в себя. А сторонники Трампа пошли в Конгресс, вон их как судят…

- Ну, вы тоже сравнили! Америку и Россию!

- А тут танками. А представьте себе, если бы он (Трамп) так? Кстати, я общался с одним советником Обамы об обострении отношений президента с Конгрессом, там вопрос шел о поднятии «потолка» госдолга. Я советнику говорю: «Слушайте, какие проблемы? У вас же есть опыт советовать, как это решать. Вы же нам советовали. Выведете танки, расстреляйте ко всем чертям этот Конгресс.» Он так смотрит на меня, а потом начал хохотать. Ну, мы ж, говорит, не Россия. Россия - варварская страна, у вас можно расстреливать парламент. А у нас — нет.

Ну, я надеюсь, что у нас не будет повторения такого? У нас, слава Богу, сейчас не двоевластие, как тогда...

- … при чем тут двоевластие? В стране должно быть даже не двоевластие, а троевластие: исполнительная, законодательная и судебная власти. И у каждой из них должна быть самостоятельность. А «двоевластие» - термин, который пошел с 1917 года. И что ж теперь, на все века его надо использовать?

- Я очень переживал, когда вас арестовали и вы в тюрьме сидели, писали мемуары «Великая российская трагедия». Там есть глава «Журналист», вы вспоминали, как корреспондент «Комсомолки» к вам пришел.

- Ну, вспомнил. Надеюсь, вам это было приятно? Или, может, тогда для вас это было не самое приятное?

- Нет, нормально, почему? Хотя я к вам тогда в Белый дом пробирался ползком… Все равно будем вспоминать это, чтобы никогда не повторилось.

- Дай Бог, дай Бог, будем мечтать об этом.

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