«Не существует той самой единственной профессии»: психолог рассказал, как помочь ребенку определиться с выбором жизненного пути

Профессия должна быть связана с интересами, а не со школьными предметами Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Обычно ребенок берет ответ на этот вопрос откуда-то с потолка. От люстры – правее. Из фильмов, компьютерных игр и трендов, которые ему попадаются в соцсетях. «Блогером», «стримером», «дизайнером», «бизнесменом», «чиновником» - в общем, кем-то успешным, и с деньгами (чтобы купить маме новую машину и платье – вот то, красное, какое он хотела).

Отвечая на один из самых любимых вопросов взрослых, маленький человек, и даже подросток, которому вроде бы «пора определяться», как правило, делает это несерьезно и безответственно. Потому что настоящий выбор профессии– это сложно и страшно. Особенно, когда взрослые начинают приставать с профориентацией. «А что, если я ошибусь? А вдруг не захочу работать по профессии? А если мне не понравится?» – вот, о чем думают дети, когда достигаю возраста «пора решать, кем ты хочешь быть».

Что делать? Как помочь чаду успокоиться и найти свой путь, чтобы наследник не вошел в число тех 50 процентов россиян, которые, согласно статистике, не работают по специальности?

Хто я?

-В развитии человека все происходит своевременно, -комментирует клинический психолог, эксперт образовательной компании MAXIMUM Education Михаил Истомин. - Раньше времени ничего не случится. Выбор профессии может произойти и в 30, и в 40, и даже в 50 лет. Только тогда, когда закрыты все предыдущие базовые потребности. Человек должен понимать, зачем ему вообще нужен этот выбор. Сейчас с этим бывают промедления, ведь подросток зачастую даже не понимает, зачем ему нужна школа. Тогда о каком выборе профессии может идти речь?

Конечно, бывает и наоборот: подростки уже в 16-18 лет начинают заниматься каким-нибудь полезным делом, с прицелом на будущее. Но таких случаев по статистке меньше.

- Если ребенок не может определиться, родитель может ему помочь. Стать неким разведчиком, - говорит эксперт. – Можно попробовать выяснить, что думает ребенок, узнать у него, выбрали ли его одноклассники профессию или задумываются ли они вообще о выборе. Но не стоит это делать раньше, чем в 8-9 классе. В основном, только к этому возрасту ребенок начинает задаваться вопросами: «кто я?», «чем хочу заниматься?», «где мое место в обществе?».

Что вредно, то может быть полезно

Задача родителя не заставить, а направить. Если есть какие-то намеки на то, что подросток уже начинает задумываться о какой-то конкретной профессии, стоит обсудить с ним ее плюсы. И в зависимости от интересов ребенка - вместе поискать курсы, мастер-классы или лекции, которые помогут «окунуться» в сферу.

-Например, сейчас принято считать, что, если ребенок играет в компьютерные игры – это плохо, нужно ему запрещать это делать, - рассуждает психолог Истомин. - Но это не так. Сегодня очень развита индустрия гейм-дизайна. В современном мире у детей есть возможность оказаться в игровой индустрии не только как игроку, но и как разработчику. Если ребенку действительно это интересно, почему бы и нет?

Жизнь одна – профессий много

Следующий миф из сферы профориентации - выбирать профессию нужно один раз и на всю жизнь. Логика такая: ребенок один раз сдает ЕГЭ и один раз поступает в вуз.

- Сейчас менять профессию 5–6 раз - нормально, - подчеркивает Михаил Истомин. - Эта тенденция отражает изменчивость современного мира. Сейчас во многих областях нужны обучаемые сотрудники, которые, например, обладают лишь прикладными навыками. Каждого работника при желании можно обучить, при чем за достаточно короткий срок. Поэтому не проблема, если ребенок выберет «неправильную профессию». Нужно лишь объяснить ему, что в этом нет ничего страшного. В 17 лет найти предназначение в жизни непросто, да это и не обязательно. Не существует той самой единственной профессии.

Важно также понимать, что любимый предмет в школе зачастую может быть никак не связан с будущей специальностью. Если ребенок отличник по биологии, это вовсе не значит, что он захочет стать врачом.

Попытка -не пытка

- Профессия должна быть связана с интересами, склонностями ребенка и его личными качествами, а не со школьными предметами, - настаивает психолог. - Если и ребенок, и родитель готовы к профориентации, нужно остановиться в моменте и посмотреть вокруг. Начать лучше с изучения того, какие профессии существуют в мире (ведь их уже более 50 тысяч). В интернете есть множество сайтов, где по интересам можно получить список потенциальных профессий. Из 50 условных можно сразу вычеркнуть часть, условия труда в которых не нравятся. Например, если не хочется весь день сидеть за компьютером, а интереснее куда-то выезжать и общаться с людьми. Останется 10–20 профессий.

Следующий шаг – изучить профзадачи. Методом исключения вы сможете выбрать примерно 5-10 профессий, которые будут интересны. И тогда уже можно начинать пробовать с ними знакомить будущего профи. Как это сделать? Для начала почитать публикации, посмотреть интервью представителей «от сохи».

- После этого можно присмотреться к деталям, - советует эксперт. – Если говорить, например, о том же гейм-дизайне, можно найти нужную для работы программу в интернете, скачать ее и попробовать с ней поработать. Тогда ребенку станет понятно, захочется ему в будущем этим заниматься или нет.

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