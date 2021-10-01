«Роман требовал каждую неделю привозить в Россию детей из Словении»: муж артистки Макеевой заплатил алименты и отозвал судебный иск

Роман Мальков рядом с женой Анастасией Макеевой и на спектаклях, и на гастролях. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У артистки Анастасии Макеевой в этом театральном сезоне сразу несколько премьер, где у нее главные роли. В ближайших планах у 39-летней звезды еще одно мероприятие - поездка на Мальдивы на семинар известного психолога. Сопровождает артистку во всех рабочих поездках муж – 37-летний бизнесмен Роман Мальков, который одновременно участвовал сразу в нескольких судебных процессах с бывшей женой. На этой неделе сразу два судебных процесса завершились. Мужчина погасил все долги по алиментам.

Если у актрисы Анастасии Макеевой этот брак четвертый, то для Романа Малькова второй. С бывшей женой Светланой Мальковой он прожил шестнадцать лет, в браке у пары родилось четверо детей. Семья первые десять лет жила в Обнинске Калужской области, где родились трое их старших детей. Потом уехали в Словению в том числе по рекомендации врачей, чтобы сменить климат из-за астмы среднего сына. В Словении у Мальковых родился четвертый ребенок, вскоре у Светланы появилась своя школа рисования, а у Романа - завод по производству легких стальных конструкций, фирма по проектированию и монтажу зданий. В пандемию мужчина улетел на родину на заработки, одна из подработок была в доме артистки Макеевой – так закрутился роман. Мальков развелся с первой женой и женился на звезде Анастасии. Роман Мальков переманил в Москву из Словении старшего сына 16-летнего Андрея. Семья проживает в московской квартире Макеевой или в ее подмосковном загородном доме. А Светлана Малькова с тремя детьми живет в арендованной квартире в Любляне. В суде Роман требовал уменьшить размер алиментов. В процессе обсуждали иск Малькова о порядке общения с тремя детьми. Многодетный отец требовал, чтобы Светлана Малькова каждую неделю привозила детей из Словении в Обнинск. Для встреч с детьми мужчина заявил адрес квартиры, которую он и его родители сейчас сдают в аренду.

Светлана Малькова трудится на двух работах, чтобы обеспечить детей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И вот эти судебные процессы завершены. Мальков в суде отказался требовать от жены, чтобы она возила к нему в Обнинск детей для встреч. Адвокат Светланы Мальковой Юлия Вербицкая-Линник объяснила: «Исковые требования Романа Малькова, которые он заявил к Светлане Мальковой об определении места жительства старшего сына Андрея и об определении порядка общения с тремя оставшимися в Словении младшими детьми - после представления нами в Обнинском районном суде правовой позиции и представлении значительного объема доказательств, оставлены без рассмотрения, оба. Кстати, по второму делу Роман Мальков к тому же принял отважнее решение отказаться от им же заявленных требований в полном объеме». Требования были странными. Адвокат объясняла почему: «Семейный кодекс РФ защищает в первую очередь детей, и реализация прав родителями во вред детям не допускается. Ребенок - это не вещь, не почтовая посылка, которую можно туда сюда отправлять. У ребенка есть режим, школа, дополнительные занятия. Нарушение интересов ребенка не примет ни один суд».

Светлана Малькова сейчас трудится в Любляне на двух работах, чтобы обеспечивать детей. Светлана довольна завершением двух процессов: «Первый - погашение текущей задолженности по алиментам. Второй - защита меня и моих детей от абсурдных пожеланий их отца, который настойчиво требовал, чтобы я их еженедельно привозила ему в город Обнинск, по месту их официальной, но абсолютно фиктивной регистрации».

В ходе процесса помимо сведений о доходах за минувший года супругом актрисы была представлена справка о месячных доходах в сумме 65 тыс. руб. Однако суд установил размер алиментов на троих детей – 51 тысяча рублей в месяц. И вот теперь Роман Мальков погасил задолженность за период с февраля по сентябрь в полном объеме, установленном судом. Кажется, что война между бывшими супругами окончена.

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