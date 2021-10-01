Культурный кластер, ревитализация порта и экосистемный урбанизм. Какой будет новая Астрахань

Одной из главных проблем для любого регионального города рано или поздно становится отток населения, и Астрахань – не исключение. Фото: Shutterstock

Развитие современного города выходит далеко за рамки его генплана и требует более широкого подхода, включая осмысление экономических и социальных процессов, создание условий для повышения уровня жизни горожан. Все эти задачи как градостроительный документ, решает мастер-план. Расширяется и территориальный горизонт планирования – от города к агломерации. Одной из первых российских агломераций, поставившей для себя задачу создания мастер-плана, стала Астраханская. Летом завершился открытый международный конкурс на его разработку, сейчас документ вынесен на обсуждение жителей. О проекте-победителе и о том, почему международным бюро необходимо работать с местными специалистами, рассказал заместитель генерального директора Фонда «ДОМ.РФ» Антон Финогенов, вошедший в экспертную комиссию конкурса.

– Наверное, одно из главных ключевых отличий мастер-плана в том, что он регулирует не только ширину тротуаров на условной улице Ленина и то, какой этажности должны быть на ней дома, этот документ задает вектор развития города в целом и влияет как на показатели городской среды, так и на экономическое и социальное развитие. В конкурсе по разработке мастер-плана для Астраханской агломерации победил консорциум, который возглавляет ГАУ «Институт генплана Москвы». В него также вошла известная во всем мире международная консалтинговая компания Knight Frank, испанская компания Citythinkings S. L., архитектурное бюро Асадова, выступавшее одним из соавторов парка «Зарядье», и, конечно, местная команда ID Architects и астраханский блогер Антон Аверин. Отмечу, что присутствие в консорциуме местных специалистов так же важно, как и международных компаний: никто так не знаком с внутренними проблемами и возможностями города, как они, и даже международная экспертиза без этого опыта была бы просто не применима.

Астраханская агломерация – южная и центральная часть Астраханской области, в которую помимо столицы субъекта входят семь муниципальных районов: Это позволяет создать единый рынок труда и недвижимости для 800 тысяч человек, что делает Астраханскую агломерацию одной из крупнейших на юге России.

Недавно позитивное развитие Астраханской области отметил Марат Хуснуллин, и новый мастер-план поддержит эту динамику. Один из ключевых элементов нового документа – экономические обоснования создание в агломерации около 50 тысяч новых рабочих мест в определяющих отраслях экономики города. Это агрокомплекс, туризм, научные инновации и экотехнологии, логистика, рыбное хозяйство и животноводство, судо- и машиностроение. Полицентричному развитию агломерации поспособствует благоустройство и запуск новых строительных проектов в районных центрах, реорганизация промзон, создание новых озелененных пространств и развитие общественного транспорта, в том числе речного. На севере, востоке и юге города появятся объездные дороги.

Одной из главных проблем для любого регионального города рано или поздно становится отток населения, и Астрахань – не исключение. Прогноз, заложенный в мастер-плане с учетом предложенных им улучшений, – это пошаговый план действий по возвращению на положительную траекторию развития.

Астрахань – город на воде, и создатели мастер-плана просто обязаны были это использовать. Городу предстоит ревитализация бывшего порта и создание новой набережной. На повестке мастер-плана – сохранение объектов культурного наследия города с их последующим использованием и создание федерального культурно-образовательного кластера на базе исторических кварталов Астрахани. Что интересно, в историческом центре города еще есть пространство для, подчеркну, соразмерной застройки. Никаких небоскребов!

Для реализации амбициозных планов по уменьшению оттока населения агломерации необходимо доступное и комфортное жилье. Как представитель Единого института развития в жилищной сфере, конечно, этот момент я упустить не могу: в рамках мастер-плана уже определены площадки под новые жилые районы, что важно – многофункциональные, а не спальные. Они расположатся в северной части города и в южной части исторического центра. С их учетом объем жилищного строительства к 2032 году составит 5,6 млн кв. м. С одним из них в будущем будет интегрирован гостинично-деловой кластер. Отдельное внимание создатели мастер-плана уделили поселку Оля, входящему в особую экономическую зону. Здесь появится жилой поселок, спроектированный по принципам экосистемного урбанизма.

Мастер-план Астраханской агломерации – отличный пример того, каким должно быть современное городское планирование. И самые важные его особенности – комплексность и гибкость. Думаю, мы наглядно это увидим, когда документ пройдет общественные обсуждения и в него будут внесены поправки с учетом предложений горожан и местных стейкхолдеров. Документ уже высоко оценил губернатор области Игорь Бабушкин, а также заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснулин.

Осталось доработать документ таким образом, чтобы он понравился всем жителям Астрахани. И это не просто намерения: из всех идей и пожеланий горожан будет сформирован перечень предложений, который станет приложением к мастер плану и их будут учитывать при всех дальнейших разработках и при реализации. Ведь в конечном итоге город развивается для астраханцев.