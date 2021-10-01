Фармасинтез представил новую линейку гормональных препаратов для женщин

Фото предоставлено АО Фармасинтез

Презентация состоялась 29 сентября на национальном конгрессе «Мать и дитя».

Основными сферами применения производимых гормональных препаратов станут:

• контрацепция,

• заместительная терапия при недостатке гормонов,

• лечение гинекологических заболеваний связанных с нарушением эндокринного статуса.

Инновационность линейки препаратов заключается в комплексном подходе к тому, «что нужно женщине», чтобы оставаться здоровой и активной на протяжении каждого жизненного этапа. Детальная персонификация позволяет учитывать важные особенности каждой женщины.

Препараты будут выпускаться на новом гормональном заводе «Фармасинтез-Тюмень», аналогов которому в России на сегодняшний день не существует.

Всего на заводе планируется выпуск свыше 30 международных непатентованных наименований гормональных препаратов. 7 производственных линий смогут выпускать в год порядка 1 млрд упаковок. Такой объем производства сможет заместить до половины объема российского рынка гормональных препаратов, которые сегодня в преобладающей степени импортируются в Россию из-за рубежа.