Президенты России и Казахстана договорились о росте «зелёной» экономики

В нынешнем году товарооборот между Казахстаном и Россией может достигнуть рекордной отметки в 20 млрд долларов, в первую очередь благодаря прямому сотрудничеству различных регионов двух государств. Такой прогноз сделал Владимир Путин, выступая в режиме online на XVII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привёл цифры, иллюстрирующие уровень взаимодействия стран-соседей во всех отраслях экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и инфраструктуру. Например, такие: сегодня в республике успешно работает более 7,5 тыс. российских и почти 3,5 тыс. совместных предприятий. На полях Форума межрегионального сотрудничества за два неполных десятилетия подписано около 200 соглашений и договоров. За этот период товарооборот между Россией и Казахстаном вырос в 3,5 раза и достиг 19 млрд долларов, за последние 15 лет казахстанские инвестиции в Россию приблизились к отметке 4,5 млрд долларов, а объём прямых инвестиций из России в Казахстан превысил 16 миллиардов.

И это далеко не предел. По словам Токаева, правительство республики разработало новый механизм привлечения инвестиций, обеспечивающий их юридическую защиту и стабильность. Всё это дополнительно увеличит торговый оборот между нашими странами.

От лекарств до перевозок

Форумы межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводятся ежегодно начиная с 2003 года. В прошлом году встречу помешал провести коронавирус, годом ранее форум прошёл в Омске, где Токаев и Путин обсудили актуальные вопросы развития приграничных связей.

В нынешнем году темой встречи лидеров государств, руководителей ведомств, глав ряда регионов России и Казахстана, а также деловых кругов стало сотрудничество в области экологии и «зелёного» роста.

Открывая форум, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за помощь Казахстану в тревожный период начала пандемии. Россия стала одним из первых государств, поставивших в Казахстан лекарства, она безвозмездно предоставила тест-системы, оказала помощь в эвакуации казахстанских граждан, которых вспышка пандемии застала в России. На протяжении нескольких недель российские врачи плечом к плечу с казахстанскими коллегами трудились в наиболее сложных регионах республики. Отдельным этапом сотрудничества стран-соседей в этот период стал запуск производства российской вакцины Спутник V на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. «Все это подтвердило – Россия является стратегическим партнёром и союзником Казахстана», – заявил Токаев.

Он считает успешной реализацию программы совместных действий России и Казахстана в области производственной кооперации и призвал российских партнёров к реализации новых проектов. На данный момент в рамках программы запущено 3 проекта: производство тракторов марки «Кировец», автомобилей Hyundai и компонентов для транспортных средств марки «ГАЗ». В апреле был дан старт строительству завода по производству шин мощностью 3,5 млн изделий в год.

Президент Казахстана напомнил, что в нынешнем году исполняется 25 лет крупнейшему международному проекту по транспортировке нефти – Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). С момента его создания на мировой рынок было поставлено более 745 млн тонн нефти. Сегодня российские и казахстанские предприятия КТК совместно осваивают месторождения мирового уровня, такие как Тенгиз и Карачаганак. В казахстанской части Каспия реализуются морские проекты Женис и Аль-Фараби общей стоимостью 6,5 млрд долларов, начато освоение крупного месторождения Каламкас-море – Хазар. Стратегическим партнёром с российской стороны является компания «Лукойл». «Мы создали наиболее благоприятные условия для инвесторов, реализующих морские проекты», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана обратил внимание российского коллеги и других участников форума на огромный потенциал портовых мощностей наших государств. Он отметил, что в сегодняшних реалиях ключевые экспортёры ищут альтернативу традиционным маршрутам, поэтому особую актуальность приобретает развитие мультимодального транскаспийского маршрута через морские порты Казахстана и России. Мультимодальными перевозками называют транспортировку грузов по договору с одним перевозчиком, но с применением различных видов транспорта.

«Мы также знаем о больших планах и проектах России в отношении Северного морского пути. Фактически Казахстан и Россия совместно могут предоставить сеть альтернативных транзитных маршрутов, позволяющих связать экспортёров с транспортными хабами Европы и других регионов», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В Казахстане может появиться АЭС «российского дизайна»

Напомним, что в нынешнем году темой заседания межрегионального форума стало сотрудничество в области экологии. В этой сфере проблемы двух соседних государств весьма схожи: это высокий уровень загрязнения воздуха, воды, почвы, накопление радиационных и промышленных отходов. Для решения экологических проблем Россия и Казахстан уже подписали 7 соглашений в области сохранения биологического разнообразия, совместного использования и охраны трансграничных водных объектов. Соглашения последовательно реализуются, однако требуется активизация совместных усилий на международном уровне, считает Касым-Жомарт Токаев. В частности – в сфере декарбонизации экономики.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан и Россия активно сотрудничают в области «зелёной» экономики, поскольку имеют «колоссальный потенциал для развития возобновляемой и альтернативной энергетики». Климатические изменения сделали декарбонизацию экономики актуальной задачей глобального характера, многие страны поставили цель достигнуть к середине столетия углеродной нейтральности. Вводятся новые регуляторные механизмы, такие, как пограничный углеродный налог в Европейском Союзе.

«Казахстан, как и Россия, – одна из самых энергоёмких стран в мире: добывающие отрасли составляют более 50% промышленного производства, 70% электроэнергии вырабатывается из угля. В то же время, несмотря на высокую зависимость нашей экономики от ископаемых, Казахстан объявил о стремлении к углеродной нейтральности к 2060 году. Это вполне реализуемая и рациональная задача», – заявил президент Республики Казахстан.

Он отметил, что страна обладает высоким потенциалом ветровой энергии – около 1 трлн киловатт-часов в год.

Токаев также считает, что особого внимания заслуживает использование газа как более чистого вида топлива. «Для повышения инвестиционной привлекательности газовой отрасли в нашей стране принимается ряд системных мер, определены новые рыночные подходы к ценообразованию на газ. Это делает вложения в газовые проекты более прибыльными. Мы приняли решение трансформировать «КазТрансГаз» по аналогии с «Газпромом». Компания станет полноценной вертикально интегрированной национальной газовой компанией», – сказал Токаев.

Кроме того, по словам президента Казахстана, страна входит в число 8 стран мира с высоким экспортным потенциалом «зелёного» водорода.

Владимир Путин не обошёл тему безвредной для окружающей среды экономики и сделал принципиальное заявление: Россия готова помочь Казахстану построить собственную атомную станцию. «Россия предлагает партнёрам, в том числе казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций», – сказал Путин, пояснив, что это могла бы быть АЭС «российского дизайна» и что речь идёт о создании целой совместной отрасли, включающей обучение кадров в российских ВУЗах.

Назвав Токаева «коллегой и другом», президент России отметил, что влияние АЭС на загрязнение воздуха «ничтожно мало», а российские специалисты последовательно добиваются снижения нагрузки на атмосферу, вводя в эксплуатацию эффективные газоочистительные установки.

Урал, тюлени и сайгаки

Отдельной острой проблемой является Урал. Токаев считает его обмеление и ухудшение экологического состояния серьёзной угрозой для жителей приграничных регионов двух стран. Президент Казахстана привёл данные ООН: из-за глобального потепления климата и антропогенного воздействия мировой дефицит воды к 2030 году может достичь 40%. Плачевное состояние Урала – одна из иллюстраций этого безрадостного прогноза.

Президент Казахстана напомнил российскому коллеге, что по итогам их встречи в Омске в 2019 году была принята Программа сотрудничества по сохранению экосистемы бассейна реки Урал и предложил поручить правительствам Казахстана и России готовить ежегодные доклады о выполнении программы.

Токаев также предложил рассмотреть возможность создания государственных резерватов в северной части Каспийского моря для сохранения популяции каспийского тюленя и обеспечить свободный проход через границу сайгаков в периоды их массового сезонного перемещения. Президент Казахстана напомнил, что сайгак – «уникальное животное, существовавшее ещё в эпоху мамонтов».

По итогам встречи был подписан ряд соглашений между профильными министерствами двух стран, а также между российскими и казахстанскими регионами.

«Особенно приятно, что нам удалось сегодня успешно внести тематику экологии и «зелёного» развития в традиционно промышленно-экономическую повестку нашего форума. Это, конечно, не дань моде, а насущная необходимость. По сути, это будущее наших государств. Уверен, что проекты в этой сфере придадут дальнейший импульс развитию двустороннего сотрудничества», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Владимир Путин с этим согласен. «У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в сфере экологии и «зелёного» роста. Рассчитываем, что к ней будут активно подключаться все регионы наших стран – и России, и Казахстана. Со своей стороны мы с Касым-Жомартом Кемелевичем говорим об этом постоянно, в разных форматах, безусловно, будем поддерживать наших коллег – и в правительствах, и в регионах», – заключил президент России.

Он сообщил о том, что в будущем году Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоится в Оренбурге.