Принц Чарльз запускает «зеленый» телеканал

Сын Елизаветы II не в первый раз высказывает свою озабоченность проблемами экологии
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Принц Чарльз запускает телеканал, который будет рассказывать об экологических проблемах планеты и, в первую очередь, об изменении климата.
Как объясняют приближенные, у наследника британского престола есть потребность «стать человеком, способным вдохновить других людей к заботе о мире, который нужно оставить детям и внукам в состоянии чуточку лучшем».
Сын Елизаветы II не в первый раз высказывает свою озабоченность проблемами экологии. В 2011 году он стал президентом британского отделения Всемирного фонда дикой природы.
В 2020 году, когда Чарльза пригласили выступить на конференции «Вода и климат», проходившей в Лондоне, он заявил, что климатический кризис куда более опасный, чем коронавирусная пандемия.
- Мы должны быстро и незамедлительно действовать, - взывал к собравшимся принц. - Экологический кризис стал настоящей катастрофой для всего мира, и он страшнее, чем COVID-19.
Об этом член королевской семьи говорил и на саммите в Давосе, и на встрече с экоактивисткой Гретой Тунберг.
Теперь с экранов ТВ принц намерен говорить о проблемах экологии, загрязнения окружающей среды, необходимости раздельного сбора мусора, вреде пластика.
- Я потратил большую часть своей жизни на то, чтобы вовлечь простых людей и бизнесменов в поиск решения проблем, которые принес нам климатический кризис, - признается Чарльз. - И продолжаю это делать сейчас.
Таким образом Виндзоры увеличили свое присутствие на ТВ. Сын Чарльза - принц Гарри и его жена Меган Маркл основали продюсерскую компанию и снимают телепрограммы и документальные фильмы.