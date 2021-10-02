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В мире2 октября 2021 8:10

У японской принцессы накануне бракосочетания обнаружили психическое расстройство

От проблем не застрахованы даже особы королевских кровей
Юрий МАЙБОРОДА
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Недуг японской принцессы Мако может быть следствием критики ее решения отказаться от богатства и титула

Недуг японской принцессы Мако может быть следствием критики ее решения отказаться от богатства и титула

Фото: REUTERS

У 29-летней японской принцессы Мако, старшей племянницы императора Нарухито, обнаружено психическое заболевание. Предполагается, что недуг может быть следствием критики решения девушки отказаться от богатства и титула ради брака с простым японцем.

В начале сентября стало известно, что принцесса Мако решила выйти замуж за своего бывшего однокурсника Кея Комуро, который работает юристом в США.

Отношения будущих новобрачных тянутся довольно давно – познакомились они еще в 2012 году, а в 2017 году обручились.

Изначально свадьба была запланирована на 2018 год, но планам помешали финансовые проблемы в семье жениха.

Согласно японским обычаям, особа королевской крови, выходящая замуж за простолюдина, лишается статуса особы королевской крови. Вместе с тем, в качестве компенсации за такую потерю, такие женщины имеют право на получение от правительства страны единовременной выплаты в размере 150 миллионов иен (примерно $1,34 миллиона).

Мако заявила об отказе от выплаты с целью ускорить процесс бракосочетания и нежелание изменять намеченную дату – 26 октября.

Финансовые проблемы жениха, решение выйти замуж за простолюдина, отказ от выплаты и прочее стали причиной резкой критики действий Мако со стороны японцев. По мнению врачей, переживания и спровоцированный ими стресс и стали причиной заболевания принцессы.

Тем не менее, отказываться от своих планов японка не собирается, брак будет заключен без традиционных торжеств, а после молодые решили последовать примеру принца Гарри и Меган Маркл и сбежать подальше ото всех – в США.

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