Датский художник присвоил деньги, выделенные музеем на картины

Свой диптих художник Йенс Хаанинг назвал «Бери деньги и беги» Фото: REUTERS

Датский художник Йенс Хаанинг поставил в тупик руководство Музея современного искусства Кунстен в Ольборге: получив примерно $84 тысячи для выполнения двух картин, мастер прислал по почте два пустых холста.

Контракт был заключен с Хаанингом на воссоздание им двух картин, которые назывались «Средний годовой доход в Дании» и «Средний годовой доход в Австрии» и должны были быть выполнены с помощью настоящих банкнот (крон и евро).

Именно для этих целей и была выделена необходимая сумма денег. Кроме того, музей пообещал выделить еще 6 тысяч евро для обновления картин, если это будет необходимо.

Художник за заказ взялся и даже сказал, что работу ему предстоит не слишком сложная. Однако когда пришло время сдавать картины, он прислал в музей два пустых холста и сообщил, что изменил не только концепцию произведений, но и их название. По его словам, отправленное им в адрес музея – диптих под названием «Бери деньги и беги».

Когда директор музея Лассе Андерссон вернулся из поездки и увидел новые работы Хаанинга, он вначале от души посмеялся, а после заявил, что согласно контракту деньги, выделенные на создание картин, необходимо вернуть до 16 января следующего года, и до этого времени контракт с художником будет считаться действительным. Что будет после этой даты – Андерссон не уточнил, но не исключен вариант, что руководство музея сочтет необходимым обратиться к правоохранителям.