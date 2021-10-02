Смета самой дорогой свадьбы года – 300 миллионов рублей: на празднике блогера пели «Иванушки» и артисты французского мюзикла

Мария и Джоан устроили праздник мечты. Смета впечатляет - более 300 миллионов рублей Фото: Личный архив героя публикации

Самую дорогую свадьбу 2021 года отгуляли в Африке. Бюджет торжества подсчитан – более 300 миллионов рублей. Так шикарно вышла замуж известный блогер, предприниматель Мария Солодар. На свадьбе у нее пели модные и самые востребованные сейчас на мероприятиях группы – «Иванушки International», «Artik&Asti», а также другие артисты. Под «Тополиный пух» и «Девочка, танцуй» молодоженов поздравляли 70 гостей. На что уже ушли такие бешеные деньги?

Невеста на сцене с гостями группой «Иванушки International» Фото: Личный архив героя публикации

30-летняя Мария Солодар вышла замуж за 33-летнего бизнесмена из Франции по имени Джоан. Пара познакомилась на отдыхе в Дубае. Праздник решили организовать для себя и друзей грандиозный - Мария и Джоан поженились в одном из самых необычных и дорогих отелей Африки. Это отель The Royal Livingstone, который стоит на берегу реки Замбези. А рядом на реке Замбези знаменитый водопад Виктория – при высоте всего 120 метров, его ширина 1800 метров. В общем, есть что посмотреть.

Невеста блогер Мария Солодар (автор книг «Воронка продаж в интернете» и «Маленькая девочка в большом бизнесе») сменила два платья от известных дизайнеров Фото: Личный архив героя публикации

Отель в Саванне на все пять дней свадьбы закрывали под мероприятие. В программе были мальчишник и девичник, ужин с африканскими деликатесами, рафтинг, сафари и большой праздник.

В Южную Африку для проведения свадьбы абсолютно все необходимое привозили на частных самолетах – от декора до посуды и продуктов. Как принято на подобных дорогих свадьбах учли все до мелочей – к примеру, пледы для гостей были с инициалами молодоженов. Команду в 200 человек из Москвы, как и гостей доставляли на праздник на частных самолетах. Декор был шикарный – очень много композиций из живых цветов. В отеле установили огромную сцену, а вокруг столов гостей светодиодные экраны. Световое и техническое оборудование привезли из России, Кипра и ЮАР. Для молодоженов пели группы «Иванушки International» «Artik&Asti», а также французские исполнители Хелена Сегара и Дэмиен Сарг – звезды основного состав мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

Свадьба была в Африке, поэтому на память останутся и фото с жирафами Фото: Личный архив героя публикации

Мы узнали сколько заплатили нашим артистам за выступление на свадьбе. «Artik&Asti» пели за гонорар 100 тысяч евро (8,4 миллиона рублей). Группа «Иванушки International» - 50 тысяч евро (4,2 миллиона рублей). Артистов привозили в Африку на отдельном самолете. Гостей на праздник и обратно доставляли на бизнес-джетах – стоимость 320 тысяч евро (27 миллионов рублей). Среди гостей на празднике гуляли создательница «Марафона желаний», блогер Елена Блиновская, бизнесмен Михаил Дашкиев, бывший муж Памелы Андерсон принц Маркус.

Группа «Artik&Asti» поет на свадьбе в Африке Фото: Личный архив героя публикации

Свадебных платья у Марии была два – от Vera Wang и Zuhair Murad. В первом невеста была на церемонии бракосочетания, а во втором на праздничном банкете. Наряды этих дизайнеров чаще всего выбирают наши и западные звезды на свадьбы.

Свадебный торт Фото: Личный архив героя публикации

Гостей удивляли закусками с трюфелем, черной икрой и богатым выбором изысканных блюд и вин. Готовили шеф-повар Евгений Козубов со своей командой, которые прилетели из Сочи в Ливингстон. Свадьба вышла не только дорогая, но еще и экзотическая – путешествие в Африку и звезды, и гости точно запомнят.