Владимир Путин поддержал предложения губернатора Александра Дрозденко по продлению метро из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область

Владимир Путин одобрил предложения губернатора Александра Дрозденко по развитию транспортной инфраструктуры Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Владимир Путин поддержал предложения губернатора Александра Дрозденко по развитию транспортной инфраструктуры Ленинградской области. Глава государства поручил Правительству РФ до 1 ноября представить предложения по строительству станции метро Кудрово, которая станет продолжением метро Санкт-Петербурга за пределы города. Кроме того, президент России одобрил модернизацию объектов, обеспечивающих транспортную доступность комплекса «Игора Драйв», где с 2023 года будет проводиться гонка «Формулы-1». Владимир Путин также поручил кабинету министров РФ представить предложения по определению трассы магистрали дальнего обхода Санкт-Петербурга. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля списке поручений по итогам совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

«Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области представить предложения по развитию в период 2022-2026 годов сети метрополитена Санкт-Петербурга и строительству станции «Кудрово» и электродепо «Правобережное» на территории Ленинградской области, - говорится в списке поручений главы государства. – Правительству Российской Федерации с участием ОАО «Российские железные дороги» и Правительства Ленинградской области обеспечить в период 2022 - 2023 годов строительство и реконструкцию объектов, обеспечивающих транспортную доступность комплекса «Игора Драйв» в период проведения российского этапа чемпионата мира FIA «Формула 1».

По словам Александра Дрозденко, строительство станции метро «Кудрово» обеспечит транспортную доступность для 50 тысяч жителей района. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

- Я очень благодарен президенту за поддержку важнейших для Ленинградской области проектов, - прокомментировал решение главы государства губернатор Александр Дрозденко. - Строительство метро в Кудрово, где живет больше 50 тысяч человек, обеспечит жителям комфортное передвижение. Кроме того, даст стимул для развития жилого и общественно-делового пространства, а также промышленного кластера. Строительство электродепо «Правобережное» позволит и дальше развивать метрополитен в агломерации. И, конечно, для нас большая честь и высокая ответственность - провести мероприятие в Игоре на высшем международном уровне.

Напомним, совещание глав Санкт-Петербурга и Ленинградской области с президентом России прошло в июле 2021 года. Губернатор Александр Дрозденко представил на нем свои предложения по развитию и объединению транспортной инфраструктуры обеих регионов. Один их таких проектов – строительство станции метрополитена «Кудрово» - позволит продлить метро в районы области за границей Санкт-Петербурга. Благодаря решению президента России он имеет все шансы стать первым межрегиональным проектом в рамках агломерации. Сейчас Кудрово – это огромный пригород Северной столицы, откуда ежедневно отправляются на работу в город десятки тысяч жителей.

- Мы видим «Кудрово» не только как станцию метрополитена, мы видим «Кудрово» как транспортно-перегрузочный узел, куда вошел бы автобусный вокзал междугородного класса, и мы бы вынесли эту нагрузку из центра Петербурга, - рассказал Александр Дрозденко в июле этого года на встрече с Владимиром Путиным. – С развитием метро на границе двух субъектов у нас получается правильный кластер со всеми социальными и экономическими вытекающими и, конечно же, с возможностью дальнейшего развития.

Еще один масштабный проект, который предстоит осуществить Ленинградской области при поддержке федерального центра, - обеспечение транспортной доступности комплекса «Игора Драйв». В 2023 году гран-при России «Формулы 1» переедет из Сочи в Ленинградскую область. Самые зрелищные гонки страны пройдут на новом автодроме «Игора Драйв» под Петербургом. Трасса до комплекса уже построена, но еще предстоит создать всю необходимую для гонок транспортную инфраструктуру. Строительство железнодорожной станции и прилегающего парковочного пространства оценивается в 3,1 миллиарда рублей. Кроме того, необходимо построить объекты автодорожной инфраструктуры федерального значения стоимостью в 1,7 миллиарда рублей.

В 2023 году гран-при России «Формулы 1» переедет из Сочи в Ленинградскую область. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

- «Игоре» в 2023 году предстоит принять гонку «Формулы-1», а это 50 тысяч болельщиков. Ленинградская область совместно с РЖД подготовила свои предложения, по развитию платформы «68 километр», организации чартерных рейсов, шатлов до самой Игоры от 68-й платформы, стоянок и развязок, - рассказал летом Александр Дрозденко Владимиру Путину.

«Игора Драйв» - это комплекс мирового уровня, объединяющий технические виды спорта и развлечения. Его инфраструктура позволяет принимать разные виды авто и мотогонок: мультидром из девяти треков предназначен для ралли-кросса, мотокросса, дрифта, эндуро, картинга, внедорожников, супермото и парных гонок. Так что зрителей ждет действительно незабываемое зрелище.

Строительство кольцевой автодороги в объезд Санкт-Петербурга (КАД-2) - еще один проект, который после одобрения президента РФ будет воплощен в жизнь. КАД-2 будет создаваться на принципах государственно-частного партнерства и обеспечит транзитное сообщение от портов Балтийского моря и Мурманска со скоростной автодорожной сетью России. Ранее президент не раз подчеркивал, что новая кольцевая дорога просто необходима такой крупной агломерации, как Петербург и Ленобласть. Глава государства считает, что ее можно было бы создать по аналогии с недавно открытой в Подмосковье Центральной кольцевой дорогой.

- Петербург – второй по населению город страны, здесь живет 7 миллионов человек, - высказался президент летом этого года. - Без развития транспорта просто никак – он нужен для людей, для экономики, для туристической инфраструктуры.