Медицинская сенсация: ученые нашли защиту от СПИДа

Беличья обезьяна (Saimiri sciureus): вид цепкохвостых обезьян из рода саймири: в их организмах был обнаружен ген, блокирующий распространение ВИЧ. Фото: Shutterstock

Ученые раскрыли одну из самых волнующих тайн природы: поняли, почему некоторые животные не болеют СПИДом. Разобрались, чем конкретно они защищаются. В итоге, исследователи из Университета Юты (University of Utah) и Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке (Rockefeller University) обнаружили белок, который блокирует репликацию вирусов. Проще говоря, их размножение и распространение.

Нашли белок у братьев наших меньших – вместе с геном, который кодирует их «смертельное оружие». О чем рассказали в журнале Cell.

С инфекцией помогает бороться ген retroCHMP3. Благодаря ему организм мышей и обезьян вырабатывает особый белок, который, собственно, и обеспечивает противовирусный эффект. Белок блокирует так называемый путь ESCRT – процесс, в результате которого вирусные частицы проникают в клетки, а потом, расплодившись, выходят из них и тем самым распространяются по организму. Блокировки хватает на то, чтобы вирусы погибли.

Заимев ген retroCHMP3, мыши и обезьяны стали не восприимчивы не только к ВИЧ. Они не «цепляют» еще и лихорадку Эбола и некоторые другие инфекции. Как минимум, не страдают от них.

Иллюстрация из научного отчета: демонстрирует разницу между эффектом от работы «нормального» - человеческого – гена и его мутантной разновидности.

Противостоять СПИДу – этой чуме ХХ века, а теперь уж и XXI – могли бы и люди. Но Господь почему-то не наделил их такой способностью. Хотя и не лишил напрочь.

Ген retroCHMP3 мутантный – представляет собой один из вариантов обычного гена - CHMP3. Он имеется и в человеческом организме - играет важную роль, обеспечивая целостность клеточных мембран и поддерживая в порядке процесс деления клеток. Наш - «нормальный» - ген тоже синтезирует белок, но толку от него – в смысле противовирусного эффекта – никакого.

- Не ожидали, - приводит слова руководителя исследований Нельса Эдле (Nels Elde) из отделения генетики человека (Department of Human Genetics) Университета Юты портал EurekAlert. – Нас удивило то, что, всего лишь замедлив нашу клеточную биологию – совсем чуть-чуть, можно свести на нет репликацию вирусов.

Далее ученые продемонстрировали, что природную несправедливость можно исправить. То есть, и людей наделить мышиной способностью самостоятельно защищаться от СПИДа, а заодно и от лихорадки Эбола. А то и от чего-нибудь еще. Не исключено, что и от бессовестно изменяющихся коронавирусов.

Эдле с коллегами «изготовили» мутантный человеческий ген – тот самый retroCHMP3. Внедрили его в культуру человеческих клеток. Заразили их ВИЧ. И обнаружили: белок, выработанный благодаря мутантному гену, стал работать не хуже, чем у мышей и обезьян. То есть, блокировать репликацию вирусов без каких-либо побочных эффектов.

Результаты исследования воодушевляют не только самих его авторов: похоже, что на основе их открытия получится создать новые противовирусные препараты небывалой эффективности. Или даже снабдить людей геном-мутантом, обеспечив их тем самым врожденным иммунитетом против опаснейших инфекционных заболеваний. Забрезжила надежда, что называется.