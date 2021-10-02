Мария Бутина как зеркало либеральной деградации

Марии Бутиной не удалось получить мандат депутата Годумы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В какой жестокой стране мы все-таки живем. И без того униженные итогами выборов несистемные либералы и последователи Алексея Навального получили еще один щелчок по носу. У них отобрали последнее утешение, которое позволяло скрашивать серые нетрудовые будни не только в нашей стране, но и за рубежом. Теперь им пора уже признавать, что они не только не власть в России, но и их, как бы это помягче выразиться, интеллектуальные и аналитические способности ниже среднего уровня даже в школе для альтернативно одаренных.

Всю неделю после выборов, как только стали известны результаты голосования в регионах, они заливали горечь поражения торжеством ненависти по отношению к Марии Бутиной, шедшей вторым номером в региональном списке "Единой России" по Кировской области. Как мантру они твердили себе и не могли скрыть публичной радости, что Бутина, дескать, не проходит в Госдуму.

- Мария Бутина, посетившая Навального в колонии, не прошла в Госдуму от единороссов!

- Марии Бутиной не удалось стать депутатом Госдумы!

- Смотрите, какие кировчане крутые, - призывала из Лондона Мария Певчих. – Голосов не хватило даже для прохождения Бутиной.

- Продала совесть, а мандат не получила! - торжествовала известная навальнистка Ирина Фатьянова, самая хотевшая получить депутатский мандат, но пролетевшая мимо выборов с такой скоростью, что фанера над Парижем позеленела от зависти. – Все же помнят пропагандистку Бутину? Да, ту самую, которая приходила в тюрьму к Навальному и рассказывала о том, как же хорошо в российской тюрьме.

Забытые и известные персонажи от несистемной оппозиции, анонимы и выступающие под собственными фамилией и именем, физлица и обозначающие себя СМИ – все они торжествовали. Забыв про собственные поражения, они радовались "неудаче" Бутиной, как будто это их собственная личная победа, крупнейшая в жизни. Ненависть к Марии перла из всех щелей, а если таковых не было, просто разрывала им мозг, застилая даже те остатки разума, которые там сохранились. Ненависть к Бутиной с их стороны, как к мало кому другому, имеет в данном случае вполне рациональное объяснение. После возвращения из США, где Бутина по надуманному обвинению была приговорена к тюремному сроку и частично его отбыла, Мария сосредоточилась на защите прав и интересов граждан России за рубежом и в российской тюремной системе и основала движение "Своих не бросаем". Что вполне объяснимо, если вспомнить, что в тюрьме США она подвергалась унижениям и настоящим пыткам. Но для сторонников Навального и прочих либералов такое противодействие США равносильно самому страшному преступлению.

Поневоле думалось, что раз они так радуются, то (как это часто бывает в случае с их интеллектуальными братьями-сестрами на Украине, где каждая перемога над Россией неминуемо превращается в зраду) все наверняка будет с точностью до наоборот.

Так оно и получилось. Вплоть до послевыборной пятницы либеральная публика бесновалась, пускалась в ритуальные танцы и всячески торжествовала. А в пятницу на их разгоряченные головы пролился холодный душ и наступило суровое отрезвление. Губернатор Кировской области Игорь Васильев, шедший первым номером регионального списка "ЕР" и завоевавший мандат депутата Госдумы, отказался от него. Вторым номером в списке была как раз Бутина, которой и перешел тот самый мандат.

- Мы с коллегами провели очень большую серьезную избирательную кампанию, - объявил Васильев мотивы своего решения. - Я принял решение продолжить работу губернатором, доверив представлять Кировскую область в Госдуме Марии Бутиной, которая заслужила абсолютное доверие кировчан своей активной жизненной позицией, умением отстаивать интересы людей, претворять в жизнь, в том числе, элементы программы партии.

Победа Бутиной в данном случае вскрыла всю интеллектуальную ущербность ее противников, примитивизм их мышления и абсолютную неспособность к учету даже двух-трех факторов в оценке и прогнозе той или иной ситуации. Как-то даже и совсем неудивительно даже то, что такой простой ход не приходил в голову тем многочисленным либеральным аналитикам и прогнозистам, которые доподлинно знают, что сделает Путин, чем продиктованы его действия, какие у него планы и так далее.

И вот что удивительно, эти люди всерьез претендуют на то, чтобы управлять страной. Может, им стоит начать с таблицы умножения и усвоения простых логических причинно-следственно связей? Одна из которых заключается в том, что твои идеи вряд ли будут реализованы, если их не разделяет большинство людей. Например. Но есть и другие.

P.S. Однако, сокрушались по поводу своего очередного краха они недолго. Не прошло и 3-х дней, как находящийся в бегах и активно осваивающий бюджет, сформированный присланными донатами, "правая рука" Навального (извините, "верная рука" тут вряд ли будет уместна) Леонид Волков объявил, что их "УГ" ("умное голосование", традиционно народом расшифровываемое несколько иначе, но не за столом будь сказано) одержало яркую победу на выборах, а вовсе не облажалось. Мол, "УГ" провело 120 депутатов.

Леонид, мы понимаем, в розыск в России МВД объявило, отчитываться надо перед хозяевами, не лучшие времена, но приведите весь список, пожалуйста. А то на настоящий момент изъясняетесь, как давеча Грета Тунберг образно показала: "Бла-бла-бла-бла".