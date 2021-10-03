На первых в Катаре парламентских выборах победили исключительно мужчины

Явка на выборы составила 63,5% Фото: REUTERS

В Катаре, богатейшей стране мира, прошли первые в истории выборы – народ голосовал за депутатов Меджлис Аш-Шура - консультативного совета, наделенного парламентскими функциями.

Ни одна из баллотировавшихся 26 женщин в состав совета так и не попала.

Выборы прошли во исполнение указа эмира Тамима бен Хамада Аль Тани, разрешившего избрать 30 депутатов Меджлис Аш-Шура из 45 (остальные 15 будут назначены монархом).

– Явка на выборы составила 63,5%. На 30 мест претендовали 233 кандидата, из них 26 женщин, – сообщил глава наблюдательной комиссии Мажид аль-Хулейфи.

Ни одна из баллотировавшихся 26 женщин в состав совета не попала Фото: REUTERS

Но когда он зачитал список победителей в 30 округах, женщин среди них не оказалось.

Всеобщее голосование для Катара – новшество, поэтому многие избиратели отнеслись к процессу с большим воодушевлением. По словам свидетелей, особенно много на участках было женщин, не привыкших к подобным вольностям в исконно патриархальном укладе страны.

Помещения для голосования были раздельными для мужчин и женщин, также использовались разные входы на участки.

Положение о выборах закреплено в первой конституции Катара, принятой в 2003 году, а первое голосование должно было состояться в 2013 году, однако по разным причинам постоянно переносилось.

Меджлис Аш-Шура не является парламентом в полном понимании этого слова – он не контролирует экономическую и инвестиционную политику государства и не вправе влиять на исполнительную власть в государстве. В то же время, основные направления внутренней политики страны и госбюджета будут рассматриваться на заседаниях совета, также этот орган будет обсуждать и принимать законопроекты, а также осуществлять надзор за деятельностью министерств.