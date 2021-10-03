Рэпер Эминем открыл закусочную и напугал своих фанатов

Первых клиентов Эминем обслужил лично. Фото: TNS via ZUMA Press Wire

Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный под сценическим псевдонимом Эминем, принял активное участие в открытии своего ресторана в центре Детройта под названием Mom's Spaghetti («Мамины спагетти»).

Посетители ресторана, большую часть из которых составили поклонники певца, даже не надеялись на появление своего кумира на церемонии открытия, однако он не только приехал, но и появился в служебном окне.

Первых клиентов Эминем обслужил лично, дав им – изрядно напуганными - возможность сфотографироваться с ним.

Само собой, фотографии звезды, раздающей спагетти, сэндвичи, фрикадельки и прочие блюда из меню заведения тут же появились в соцсетях

Фото из ресторана со словами благодарности разместил и сам певец на своей странице в Twitter, собрав огромное количество отзывов пользователей.

48-летний Эминем, обладатель полутора десятков премий «Грэмми» и «Оскара» за лучшую песню к фильму (2003 год) до сих пор удерживает поставленный им рекорд – певцу удалось получить более 78 миллионов лайков в Facebook.

Дополнительную прибыль рэпер намерен получить от продаж сувенирной продукции: рядом с ресторанчиком поставлен трейлер с атрибутикой исполнителя – в нем можно купить футболки, толстовки, виниловые пластинки и диски с записями Эминема.