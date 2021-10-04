Анекдоты: Если подросток снял наушники, значит, ему от вас что-нибудь нужно

Парень говорит по телефону с девушкой:
- Милая, что так долго на мой звонок не отвечала?
- Я на тебя новую мелодию классную поставила.
- И что?
- Танцевала, пока телефон звонил.
* * *
- Блин, где это недоразумение?
- Ты про кого?
- А, вот ты где.
* * *
Пока моя девушка спала, я встал и приготовил ей завтрак. Потом проголодался, съел его и лег обратно в постель.
Как жаль, что она не узнает, какой я идеальный мужчина!
* * *
Разговор двух психиатров:
- У меня сейчас очень интересный случай с раздвоением личности!
- Да, и что же в нем интересного?
- Дело в том, что каждого я уговорил платить мне за лечение!
* * *
- Иди есть рыбный плов с огурцами.
- Ты же готовила суши?!
- Ну мало ли что я готовила.
* * *
Студент-иностранец вместо обычного русско-английского словаря купил словарь архаизмов и… надысь претерпел от татей и супостатов хулу и поругание.