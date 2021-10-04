Анекдоты: Если подросток снял наушники, значит, ему от вас что-нибудь нужно

Парень говорит по телефону с девушкой:

- Милая, что так долго на мой звонок не отвечала?

- Я на тебя новую мелодию классную поставила.

- И что?

- Танцевала, пока телефон звонил.

* * *

- Блин, где это недоразумение?

- Ты про кого?

- А, вот ты где.

* * *

Пока моя девушка спала, я встал и приготовил ей завтрак. Потом проголодался, съел его и лег обратно в постель.

Как жаль, что она не узнает, какой я идеальный мужчина!

* * *

Разговор двух психиатров:

- У меня сейчас очень интересный случай с раздвоением личности!

- Да, и что же в нем интересного?

- Дело в том, что каждого я уговорил платить мне за лечение!

* * *

- Иди есть рыбный плов с огурцами.

- Ты же готовила суши?!

- Ну мало ли что я готовила.

* * *

Студент-иностранец вместо обычного русско-английского словаря купил словарь архаизмов и… надысь претерпел от татей и супостатов хулу и поругание.