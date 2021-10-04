В Ростове-на-Дону наградили призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России»

В торжественной церемонии заключительного этапа конкурса «Учитель года России» приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов и донской губернатор Василий Голубев. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области.

В донской столице состоялось торжественное закрытие заключительного этапа конкурса «Учитель года России». Поздравить финалистов и участников конкурса прибыли министр просвещения РФ Сергей Кравцов, донской губернатор Василий Голубев и ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий.

На сцене Ростовского музыкального театра были объявлены имена пяти призеров заключительного этапа конкурса. Ими стали учитель физики школы №1520 им. Капцовых (г. Москва) Артем Барат, учитель английского языка гимназии №122 им. Ж.А. Зайцевой (г. Казань) Мария Голованова, учитель физики гимназии №16 (г. Тюмень) Екатерина Костылева, учитель истории школы №38 (г. Хабаровск) Дмитрий Морозов, учитель русского языка и литературы лицея №14 им. Героя РФ Владимира Вильевича (г. Ставрополь) Анастасия Шрамко.

Имя лучшего педагога страны будет названо 5 октября в Международный день учителя.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Сергей Кравцов поблагодарил донского губернатор за блестящую организацию конкурса на донской земле и за проводимую в регионе большую работу в сфере образования. Он отметил, что в области уделяется большое внимание системе образования: строятся школы, детсады, много делается для учителей и учеников.

- Сегодня мы награждаем одних из самых выдающихся учителей. Каждый из них уже герой. Во время пандемии учителя сделали все, чтобы не прерывать учебный процесс, - сказал министр просвещения. - Система школьного образования - важнейший этап в развитии человека. От того, какое воспитание получит школьник, зависит будущее нашей страны.

Министр просвещения также отметил, что учителя находятся на службе и их учебная деятельность никак не образовательная услуга, а подобные конкурсы повышают престиж профессии.

В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что о важности профессии учителя нужно говорить как можно чаще. Также глава донского региона заявил, что в этом конкурсе нет проигравших. Все, кто вышел в финальный этап, - уже победители.

- Конечно, мы все волновались. Проведение такого значимого конкурса на донской земле с участием педагогов из всей нашей большой страны было не только большой честью, но и высокой ответственностью. Учителя делились опытом, профессиональными наработками, навыками. Эти методики останутся в Ростовской области, уедут в другие регионы и будут работать во благо детей, - сказал Василий Голубев.

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ И ДОНСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Отметим, что престижный конкурс «Учитель года России» прошел в донской столице впервые за 32 года. Его организации было уделено большое внимание. В течение недели на Дону провели настоящий педагогический праздник, насыщенный яркими и запоминающимися моментами. Участники состязания, приехавшие в Ростов изо всех регионов станы, в полной мере ощутили, что такое донское гостеприимство и радушие.

- На прошедшем мастер-классе я сказал, что каждое путешествие имеет смысл. Смысл моего путешествия - познать гостеприимство донской земли, - поделился впечатлениями учитель физики из Москвы Артем Барат.

Теплый прием и радушие ростовчан также отметила финалистка конкурса, учитель английского языка из Казани Мария Голованова.

- В городе мне было очень комфортно, я даже не заметила, что нахожусь в другом регионе. Было очень легко эмоционально, потому что чувствовали себя, как дома, - рассказала Мария Голованова.

А председатель большого жюри конкурса Виктор Садовничий выразил уверенность, что такие состязания необходимы и важны.

- Этот конкурс - конечно же, явление для России. Педагогическое состязание ежегодно открывает новые имена, методики, подходы к обучению детей. Это только подтверждает, что в России живут и работают талантливые педагоги, влюбленные в свою благородную профессию, - сказал Виктор Садовничий.

Отметим также, что в преддверии Международного дня учителя Сергей Кравцов и Василий Голубев вручили лучшим донским педагогам награды и поощрения.