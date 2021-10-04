«Досье Пандоры»: Премьер-министр Чехии тайком купил особняк во Франции за 1,3 млрд рублей

Борьба с коррупцией были главной и любимой темой Бабиша Фото: REUTERS

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорные схемы, чтобы тайком купить себе поместье и особняк на юге Франции. Документы, подтверждающие сделки, опубликованы в «Досье Пандоры» - крупнейшей утечки финансовой документации.

Дело было еще в 2009 году, когда Бабиш только собирался пойти в политику. Используя сложную схему с многочисленными переводами денег из одной офшорной конторы в другую, Бабиш стал владельцем роскошного особняка во Франции. При этом в его декларациях это элитное имущество не значится. Да и формально дом и земля принадлежат через те же офшоры дочерней компании одной из фирм Бабиша.

Поместье, в покупке которого уличили Бабиша, раскинулось на 9,4 акрах на Французской Ривьере – одном из самых дорогих мест на земле. Впрочем, особняк не такой роскошный, как можно было бы ожидать. По данным из «Досье Пандоры», в доме «всего» 5 спален.

Отметим, что сам Бабиш человек, мягко говоря, не бедный. Да что там, это второй толстосум Чехии, личное состояние 67-летнего олигарха оценивается в 2,7 млрд фунтов – это примерно 270 млрд рублей. Бизнес-прошлое Бабиша не раз и не два вызывало недовольство у официального Брюсселя. Зато он с готовностью дает «нужные» своим европейским партнерам комментарии о России, которая разрушила отношения с Прагой. Именно правительство Бабиша запустило международный скандал, обвинив «русских шпионов Петрова и Боширова» (да-да, тех самых легендарных любителей шпилей собора в Солсбери) во взрывах на военных складах в деревне Врбетица. Семь лет чешские следователи разбирались в случившемся и придумали повесить все на русских. Доказательств никаких предъявлено не было, зато прозвучало много громких слов. Именно эти заявления запустили цепочку событий, которая привела к обмену дипломатическими залпами и фактически заморозкой отношений между Прагой и Москвой.

Ироничности всей ситуации с пойманным на лжи премьер-министром добавляет тот факт, что борьба с коррупцией были главной и любимой темой Бабиша-политика. Больше того, буквально через неделю в Чехии выборы. Так что «Досье Пандоры» может серьезно подпортить перспективы партии Бабиша.