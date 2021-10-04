Диетолог британской королевской семьи поделилась секретом стройности своих пациенток

В свое время и Кейт Миддлтон и Меган Маркл быстро вернулись в прежнюю форму после родов. Фото: EAST NEWS

Не секрет, что публичные личности более чем озабочены своим внешним видом. Не являются исключением и члены британской королевской семьи, например, Евгения Йоркская или жена принца Гарри Меган Маркл.

Для поддержания соответствующей формы особам королевской крови приходится прибегать к услугам диетологов, самым известным из которых, пожалуй, является бывшая модель, а ныне нутрицитолог Габриэла Пикок.

Считается, что именно советы Пикок позволили принцессе Евгении и герцогине Сассекской быстро сбросить вес и прийти в форму после рождения детей, сообщает People.

Габриэла Пикок известна своим достаточно прагматичным и приземленным отношением к правильному питанию, а также неприятием новомодных теорий всевозможных «очищений» организма.

Своим клиентам специалист советует питаться не менее пяти раз в день, уделяя внимание не столько количеству, сколько качеству пищи. По мнению Пикок, регулярные перекусы и наличие белка в каждой порции еды позволяют избежать резких подъемов сахара в крови и способствуют нормализации обмена веществ.

А теперь – главный секрет стройности: перед каждым приемом пищи необходимо съедать ложку йогурта.

– Начав прием пищи с белка, а не с углеводов, вы уменьшите выбросы инсулина и сахара в кровь, которые возникают в результате потребления углеводов, – пояснила нутрицитолог.