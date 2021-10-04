Во Франции более 3 тысяч священнослужителей оказались педофилами

Полный отчет об исследовании проблемы содержит около 2,5 тысячи страниц. Фото: Shutterstock

Согласно результатам исследования французской Независимой комиссии по сексуальному насилию в храмах, более 3 тысяч священнослужителей-католиков замешаны в педофилии. Совокупно жертвами сексуальных преступлений со стороны «святых отцов» стали свыше 10 тысяч детей и подростков.

Данные о насилии в отношении несовершеннолетних в церкви комиссия собирала более двух лет: результаты поражают воображение – с 1950 года среди служителей французских храмов могло быть 2900-3200 педофилов.

Информацию члены комиссии черпали из судебных и полицейских архивов, а также из свидетельских показаний. Полный отчет об исследовании содержит около 2,5 тысячи страниц и будет опубликован на днях.

В комиссии подчеркнули, что оценки по количеству педофилов и их жертв – минимальные из возможных, передает France24.

Зимой 2019 года в Ватикане по инициативе папы римского Франциска прошла встреча высших иерархов католической церкви, на которой как раз и рассматривались вопросы защиты детей. Осенью того же года французские СМИ сообщили, что скандалы вокруг сексуальных преступлений, совершаемых священнослужителями, нанесли Ватикану существенный материальный ущерб за счет снижения пожертвований со стороны верующих.

В прошлом году Ватиканом был опубликован новый свод правил, устанавливающий определенный алгоритм действий для служителей церкви при получении сигнала о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних.