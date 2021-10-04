Show must go online: участники «Золотого пазла» об эволюции онлайн-мероприятий в 2020-2021 гг.

Полтора года назад ивент-агентства и заказчики мероприятий вынужденно, но поголовно перенесли свои события в онлайн. Тогда казалось, что это временная мера и по снятии ковидных ограничений рынок, безусловно, вернется к живым ивентам. В преддверии вручения премии «Золотой пазл – лучший ивент-проект 2021», организаторы пообщались с участниками рынка, поговорили о несостоятельности прогнозов, обманчивых иллюзиях, эволюции, форматах и стоимости онлайн-ивентов вчера и сегодня.

12-й по счету «Золотой пазл» в 2020 году прошел в офлайн-формате. На фоне пессимистичных прогнозов в отношении ивент-рынка ожидания были невелики: организаторы не рассчитывали получить большое количество сколько-нибудь серьезных событийных кейсов, реализованных в год пандемии.

«В 2020 году наши прогнозы были более пессимистичными, ведь большинство ивент-агентств – это малый бизнес. Однако участники рынка находят способы выживания и трансформации. И по числу проведенных мероприятий все оказалось не так мрачно, как казалось: всего чуть более 20% мероприятий, запланированных в формате офлайн, были отменены, в то время как 50% ивентов были перенесены в онлайн. В прошлом году мы получили 147 конкурсных заявок, а это хороший показатель даже для доковидного периода», - сообщила руководитель премии «Золотой пазл» Ольга Борисова.

Сейчас соотношение онлайн и офлайн-мероприятий оценивается участниками рынка примерно следующим образом: онлайн и гибридных 65%, офлайн-мероприятий – 35%.

Эволюция онлайна

В начале пандемии онлайн-мероприятия самого разного уровня – от маленьких семинаров до форумов международного значения – проходили с «косяками». «Падали» вебинар-платформы, обрывалась связь, и практически никто не был готов к такому объему онлайн-коммуникаций и не умел работать с подобного рода техническими неполадками. Все внимание организаторов было сосредоточено на том, чтобы мероприятие в онлайн-формате прошло с наименьшим количеством накладок. И этого было достаточно. Позже, с обретением опыта в проведении онлайн-ивентов, росла уверенность, и стали играть роль такие аспекты мероприятия, как контент, нетворкинг, вовлеченность гостей.

Александр Минченков, CEO компании Cherta Production:

«В начале пандемии у всех было ощущение, что онлайн намного проще и дешевле офлайна, но на деле все оказалось не совсем так. Если в начале пандемии мы пытались буквально уговорить заказчиков улучшить трансляцию за счет большего количества камер или внести в событие больше интерактивных моментов и сделать уникальный контент, который оценят зрители, то к 2021 году многие заказчики сами с удовольствием участвуют в креативе и готовы обсуждать, как сделать их мероприятие лучше. По сути, эффект «насмотренности» заказчиков повысился, и за счет этого эволюционировали и мероприятия. Сейчас многие готовы к экспериментам и смелому контенту».

Денис Гусев, управляющий партнёр компании Luxury sound

«Мы изначально выбрали формат, приближенный к телеэфиру, и он стал понятен клиентам. Раньше все думали, что онлайн – это просто, дешево, быстро. Сейчас все поняли, что это не так, это не совсем дешево, не совсем быстро, и нужно приложить много усилий, чтобы сделать интересные онлайн-программы с вовлечением зрителей, а не просто трансляции».

Что будете заказывать?

На сегодняшний день в онлайне были опробованы все виды мероприятий, совершены попытки адаптировать любой живой ивент в формат экрана. Не все прошли успешно. По-прежнему деловые и обучающие мероприятия славно проходят в онлайн. Сложнее реализуются тимбилдинги и корпоративы. И заказчики, и агентства сходятся в том, что корпоративные вечеринки лучше не проводить совсем, чем проводить в онлайне, но продолжают эксперименты над форматом.

Денис Гусев, управляющий партнёр компании Luxury sound

«55% мероприятий в онлайн – это деловые форматы. 30% – это обучающие форматы, удаленное обучение. И 15% - развлекательные мероприятия, они не так востребованы, но все равно есть. И даже приглашают такие именитые группы, как «Дискотека Авария», «Мумий Тролль», «Ума Турман». Но, скажу честно, по-прежнему вовлеченность оставляет желать лучшего. Поэтому этот формат менее востребован».

В моменте перехода мероприятий из офлайна в онлайн бытовало мнение, что онлайн-ивент дешевле, чем его живой аналог. Сейчас бюджеты сравнялись. Самые дорогие позиции в смете на онлайн-мероприятия – продакшн и персонал.

Александр Минченков, CEO компании Cherta Production

«Многие наши партнеры говорят о том, что онлайн позволил им оптимизировать бюджет, и они не собираются отказываться от этого формата в ближайшем будущем.

Если говорить о сложносоставных мероприятиях, то средний бюджет таких событий от 1 800 000 до 3 500 000 рублей. Это суммы при организации мероприятия «под ключ», включая режиссуру и написание сценария, предварительную подготовку контента (корпоративные клипы/фильмы, интро и аутро ролики, анимированные заставки и перебивки), застройку студии по индивидуальному проекту для заказчика, создание посадочной страницы мероприятия, модерация чатов и интерактивов во время эфира».

Вовлеченность – главная «беда»

Технические неполадки, недостаток технических знаний и ресурсов – эти проблемы онлайн-мероприятий позади. Трудности, как и раньше, с вовлечением участников мероприятия, сидящими за экранами, организацией нетворкинга, увеличением посещаемости онлайн-событий.

Денис Гусев, управляющий партнёр компании Luxury sound

«С начала пандемии ничего не изменилось: все ломают голову над вовлечением. Но есть хорошие сервисы по интерактивным голосованиям, по общению в понятных оперативных чатах с модераторами, различные лотереи, которые также включаются в онлайн-программы с помощью сервисов. Вот эти технологии способны дать некий интерактив».

Dum spiro – spero

И все же участники рынка ивент-услуг ностальгируют по живым мероприятиям и верят, что офлайн вернет свои позиции. Несмотря на то, что 71% участников рынка не смогли провести ни одного живого ивента в последние полгода, те же 70% рассчитывают провести офлайн-мероприятия в ближайшем будущем. Участники «Золотого пазла» смотрят на расстановку форматов более практично:

Александр Минченков, CEO компании Cherta Production

Онлайн прочно вошел в нашу жизнь и уже точно никуда не уйдет, скорее всего, его станет меньше, когда будут сняты все ограничения. Мы думаем, что соотношение будет примерно 70% (офлайн) и 30% (онлайн) с колебаниями в плюс-минус 10% (в зависимости от сезона).

Денис Гусев, управляющий партнёр компании Luxury sound

«С начала пандемии мы делали онлайн-мероприятия как альтернативу, потому что ничего другого провести нельзя. Сейчас вроде бы наступила «оттепель», и какие-то мероприятия в офлайне разрешили. Поэтому онлайн-формат – это не «или» / «взамен офлайна», это просто другой формат, который может закрыть определенные задачи более простым способом».

В своих прогнозах о том, когда будут сняты ковидные ограничения в отношении мероприятий, участники ивент-рынка расходятся: некоторые надеются на оживление рынка к концу 2021 года, другие пророчат владычество пандемии еще на два года.

Внезапно возникшая необходимость перехода из офлайна в онлайн, стремительная трансформация традиционного ивента и процесс адаптации участников рынка к изменениям в глобальном масштабе – само по себе явление любопытное и заслуживающее внимания экономистов, историков, социологов и прочих экспертов. Вероятно, оно будет рассматриваться в многочисленных исследованиях в будущем. А в настоящем у нас есть возможность увидеть самые успешные ивент-кейсы 2020-2021 годов в рамках премии «Золотой пазл – лучший ивент-проект».

В прошлом году в состав номинаций премии «Золотой пазл – лучший ивент-проект» было добавлено 7 номинаций для конкурсных проектов, реализованных в формате онлайн. Уже сейчас можно предсказать максимальную заполненность этих номинаций. Однако, окончательные итоги подводить рано – прием заявок на участие продолжается до 20 сентября. Защита проектов состоится 11 октября 2021 г., церемония вручения наград «Золотой пазл – лучший ивент-проект» – 14 октября 2021 года.

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Справочно:

Премия «Золотой пазл – лучший ивент-проект» была учреждена в 2009 году (в этом году состоится в 13-й раз). Традиционно премия проводится в два этапа: защита проектов и церемония вручения наград. Заявки на премию принимаются в 21 номинации (в 2020 году было добавлено 7 номинаций для подачи конкурсных проектов, реализованных в онлайн-формате). Прием заявок осуществляется до 20 сентября 2021 года. Защита проектов состоится 11 октября 2021 г., церемония вручения наград – 14 октября 2021 года. Экспертный совет (состав жюри) будет утвержден и представлен на официальном сайте премии «Золотой пазл’2021 – лучший ивент-проект» до 20 сентября 2021 года.

1 Пока дышу – надеюсь. Крылатый латинизм

Подробнее на сайте Премии: http://etawards.ru/

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