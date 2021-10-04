Забрали от природы все»: как восстановить экологию?

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На прошлой неделе в Москве прошел конгресс Ecumene-2021, посвященный экологии и финансам. Значительная часть обсуждений каcалась различных проблем использования воды. Что не так с водой в России? В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал идеолог и создатель акции «Вода России», директор центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш.

ТРЕБУЕТСЯ «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА»

- Илья Андреевич, на конгрессе много обсуждают климат, экологию, финансы, ну и в целом - экологическое финансирование. Очевидно, чтобы жить экологично нужны деньги. Например, на перепрофилирование производства или переработку мусора. Что же тут еще обсуждать?

- Экология никогда не была высокодоходным бизнесом. И те средства, которые необходимо инвестировать в нашу экологию, исчисляются колоссальными суммами. Начнем с того, что мы действительно уже забрали от природы все. Понятно, что страна росла, экономика нашего государства в основном сырьевая. Развивая эту экономику мы порядком забирали и причём не очень эффективно углеводороды, нефть, руду и прочие редкоземы.

Но при этом накопилось огромное количество хранилищ, изрытой земли и прочего мусора. Все это требует генеральной уборки, как говорит министр природных ресурсов и экологии Александр Александрович Козлов. Действительно, нам пора взяться за нашу страну, коль уж она является мировым донором всех природных ресурсов. Это ответственность перед миром. Конечно, нужно взяться и сделать нашу экологию чище, лучше для наших потомков. И нужно браться сегодня. Потому что завтра это будет очень дорого. А послезавтра будет уже невозможно.

- Давайте попробуем обратиться к вашему опыту. Вы же раньше не имели отношения к сфере экологии и водным ресурсам. Трудились в банковской сфере, руководили телекомпанией, то есть, занимались, в том числе, и финансами. Как судьба привела вас в водохозяйственную деятельность?

- Это был удивительный опыт. Вместе с уже тогда бывшим заместителем министра Сергеем Ефимовичем Донским мы познакомились, собирая новый проект для нашей страны под названием «Росгеология». В действительности это оказалось настолько интересной темой для меня, что опыт работы на финансовых рынках, с одной стороны, с другой стороны, действительно профиль в целом нашей экономики, и третьей - очень хорошая перспектива развития всего этого дела - привела меня на Большую Грузинскую сначала советником тогда уже назначенного министром Сергея Ефимовича Донского, а после, собственно, был сделан осознанный выбор в сторону водных ресурсов, которые на сегодняшний день, я считаю, совершенно недооценены. Очевидно, что дешевизна воды как ресурса играет с ней злую шутку.

- В каком-то смысле обесценивает ее.

- В прямую! Несмотря на то, что Россия занимает второе место в мире по запасам пресной воды, мы потребительски и наплевательски к ней относимся. Благо у нас ее много. Но надлежащего ли она качества? Все это формирует вокруг этого ресурса новые возможности, новые тенденции. Сегодня на форуме я буду говорить о развитии «синей» экономики - это такое ответвление «зеленой». Тем не менее, это то, что вот уже сегодня на кончиках пальцев. Да, инвестиции в природу не всегда быстрые. Но я могу напомнить про развитие нашей финансовой системы страны. Когда мы вместе придумывали кодекс корпоративного поведения, который на сегодня повсеместно имплантирован в акционерные общества. Это те моменты, которые привлекают инвесторов: открытость, транспарентность. Вместе с тем, экология у нас не была настолько открытой. И здесь знания о том, сколько, где, какие сбросы и т.д., если они будут открыты, кардинально будут влиять на способы и методы борьбы и локализации, или внедрения наилучших технологий в производство. Да, огромное количество производств используют старые технологии и им, простите, пинка никто не дает. Безусловно, наши коллеги из Росприроднадзора отважно борются с нарушителями, но здесь важно договориться всем вместе о системной работе, перезапуске каких-то элементов производства, с тем, чтобы остановить безудержное и крайне негативное влияние на окружающую среду.

ПЕРЕЖИВАЕМ ПЕРЕНАСТРОЙКУ

- Не могли бы вы рассказать, что нужно сделать, чтобы россиянам жить экологично стало более комфортно, чем жить привычно, как сейчас?

- Знаете, у нас еще не сложились навыки. Говоря о экологии 20, 30, 40 лет назад, в общем-то никто особо сильно не обращал на это внимания. Речка восстановится сама, рыба сама заведется, загрязнения, которые были допущены, утонут и превратятся в ил и так далее. Сегодня, мне кажется, даже очистные, которые работают в городе… Ну, давайте вспомним наших девушек, которые когда-то красились только хной или гидроперитом, а сейчас один салон красоты выдает всю таблицу Менделеева и вопрос в том, чтобы переориентироваться на более глубокую очистку, не допуская загрязнения наших водных ресурсов.

- Имеет ли смысл переходить на более экологичные продукты?

- Здесь покупатель голосует. Мы сегодня, конечно, видим сильно возросший тренд на экологию. Люди хотят жить в чистом месте, с чистым воздухом, с чистой водой. Но при этом они сбегают из антропогенно нагруженных земель. Видим, что некоторые ритейловые сети предлагают продукты якобы в экологичной упаковке – это действительно имеет право на жизнь. Но возникает вопрос реинвестирования той сверхприбыли, когда люди покупают псевдо- или действительно экологическое. Мы не видим инвестиций в саму экологию со стороны этих производств. Именно поэтому сейчас министерство активно работает с производителями упаковок, производителями товаров - ну, вот то, что вы слышали по расширенной ответственности производителей и т.д. Конечно, я думаю, что мы просто переживаем сейчас такую перенастройку и, отвечая на вопрос когда? - ну, я думаю, что лет 10-15 нам точно нужно для того, чтобы мы привыкли сортировать отходы, батарейки собирали, стекло в один мешочек, пластик в другой…

ОКЕАНУ ПОРА ОТДАВАТЬ ДОЛГИ

- Вы упомянули об очень важном процессе - «синей» экономике. Для наших читателей поясню, что это проекты, связанные, в первую очередь, с водой, морем, реками и другими водными ресурсами. На ваш взгляд, какие рыночные возможности дает «синяя» экономика?

- Это надгосударственная экономика. То, что сегодня испытывает мировой океан, - наш опыт человечества возделывания земли, транспорт и т.д. Пластиковые острова из мусора - океан уже видел столько всего, что действительно пора отдавать долги. Формируется загрязнение мирового океана из внутреннего стока рек, на которых стоят заводы, где живут люди (мы же любим жить около реки). Поэтому нам нужно прекращать сбрасывать и загрязнять мировой океан, с одной стороны. С другой стороны, безмерное потребление рыбы говорит о том, что к 2050 году сокращение популяции будет более, чем на 50%. Уже сегодня мы видим сокращение рыбных ресурсов. И здесь необходимо будет говорить о том, что нам нужно с вами меняться, для того, чтобы весь мир по сути через определенный промежуток времени почувствовал себя более комфортно. Если мы будем продолжать в таком же режиме потреблять и загрязнять, то, конечно, далеко мы не уйдем.

- Сегодня на конгрессе собралось много иностранных экспертов. К опыту какой страны России стоит прислушаться и перенять эти практики для реализации?

- Нет лучших практик. У нас разная природа вещей, у нас разный уровень развития экономик. Там, где люди последовательно занимались снижением загрязняющих веществ, попадающих в водный объект, у них были возможности не такие, как в нашей стране, например. Или наоборот. То есть, взять какой-нибудь Финский залив или то, что происходит, например, с Санкт-Петербургским водоканалом. Нас долгое время обвиняли в том, что мы загрязняем его. Но на сегодня международные эксперты изучают результаты, и искренне удивляются. Наша задача договориться об общих правилах поведения. То есть, делиться передовым опытом нужно всем вместе. Но при этом как остановить жителей Индии, чтобы они не сбрасывали мусор в Ганг?

- У каждого свой путь.

- С одной стороны. А с другой, наверное, есть некий свод норм и правил, который мы могли бы ввести на уровне ООН или просто договориться на уровне стран и следовать этим принципам. Это немножко из области фантастики, наверное, но действительно и Вячеслав Александрович Фетисов (посол доброй воли ООН, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы – «КП») сегодня говорит о том, что мир уже пришел к той точке, из которой уже тяжело нам будет всем выбираться по одиночке. И только вместе мы сможем это сделать.