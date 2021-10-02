Форель: проверяем качество

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– Какие условия хранения для форели в магазине?

– При хранении пищевой рыбной продукции должны соблюдаться установленные изготовителем условия хранения с учетом следующих требований:

- охлажденная пищевая рыбная продукция должна храниться при температуре не выше 5 °C;

- мороженая пищевая рыбная продукция должна храниться при температуре не выше минус 18 °C;

- подмороженная пищевая рыбная продукция должна храниться при температуре от минус 3 °C до минус 5 °C;

- живая рыба и живые водные беспозвоночные должны содержаться в условиях, обеспечивающих их жизнедеятельность, без ограничения срока годности. Вода в аквариумах должна быть чистой, проточной, достаточно насыщенной кислородом, дехлорированной, с температурой не более 10°С.

Если рыба заморожена, то ее разморозка в процессе хранения, перевозки и реализации не допускается.

– На что обращать внимание при покупке форели?

– Если рыба упакована, то нужно внимательно посмотреть на этикетку – там обязательно должны быть указаны: дата выпуска, дата упаковки и срок годности.

Качество охлажденной рыбы при покупке оценивают только по органолептическим показателям.

Ободранная, покореженная, имеющая желтоватый оттенок и темные пятна, потерявшая форму или вообще «рваная» рыба – лучший показатель того, что она была неоднократно разморожена и заморожена вновь. О том же свидетельствует и запах старого жира. Мякоть у такой рыбы слоится и расползается при размораживании.

Кстати, согласно требованиям «О безопасности рыбы и рыбной продукции», если на рыбе есть ледяная глазурь, этикетка должна содержать информацию о массе нетто мороженой пищевой рыбной продукции без глазури или массовую долю глазури в процентах (не должна превышать 5% от массы глазированной продукции).

Живая рыба должна проявлять все признаки жизнедеятельности, не иметь механических повреждений, признаков заболеваний и наружных паразитов.

– Как правильно хранить форель дома?

– Замороженную рыбу можно хранить в домашней морозилке в течение 3 месяцев, лучше в плотной упаковке, чтобы она не иссохла. Размораживать рыбу лучше всего в холодильнике при температуре +5°С и ни в коем случае не в воде – это портит ее вкусовые качества и делает рыбную мякоть похожей на промокашку. Охлажденную рыбу лучше готовить сразу – при заморозке в домашней морозилке она утратит половину своих полезных свойств и вкуса.

– Можно ли покупать рыбную продукцию «с рук»?

– Лучше не стоит. Приобретая продукты у частных лиц в несанкционированных местах, вы подвергаете себя и своих близких неоправданному риску. Торговля в таких местах, как правило, осуществляется лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования и гигиенического обучения, зачастую с земли или с ящиков, из багажников автомобилей и т.д. Продукция не имеет необходимых документов о ее происхождении, качестве и безопасности. Производство, доставку, реализацию данного товара, а также здоровье людей, которые торгуют «с рук», никто не контролирует. Следовательно, и ответственность за качество и безопасность такой продукции никто не несет. Продукция, реализуемая в подобных местах потенциально опасна возможностью пищевых отравлений и инфекционных заболеваний (в том числе пищевыми токсикоинфекциями, ботулизмом).

– Как проверяется качество и безопасность форели?

– Требования к качеству и безопасности форели установлены в технических регламентах Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

При проведении лабораторных исследований форель проверяют по микробиологическим, паразитологическим, гигиеническим показателям, определяют также уровни содержания остатков ветеринарных препаратов, стимуляторов роста (в том числе гормональных препаратов), лекарственных средств. В замороженной рыбе дополнительно контролируется массовая доля глазури и содержание фосфатов. Маркировка форели должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

– Куда обращаться, если форель оказалась некачественной? Нужен ли чек?

– Все претензии по поводу недостатков рыбной продукции предъявляются только в течение срока годности. Если вы купили некачественный товар, то вы в праве:

– Потребовать замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества.

– Потребовать соразмерного уменьшения покупной цены.

– Потребовать возврата уплаченной за товар суммы, то есть отказаться от исполнения договора купли-продажи. При этом продавец не имеет право удерживать сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного использования товара, потери товарного вида продукта или других подобных обстоятельств.

Отсутствие чека не является основанием для отказа. Если ваши требования не были удовлетворены, следует обратиться в Роспотребнадзор с копией отказа.

Источник: здоровое – питание.рф