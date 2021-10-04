Депутат Госдумы Ресин: Расстрела «Белого дома» в 1993 не было бы, если бы сторонники Верховного совета сложили оружие

Патриарх российской политики поговорил о событиях «чёрного октября» с обозревателем KP.RU Александром Гамовым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Здравствуйте, Владимир Иосифович!

- Добрый день, Александр.

- Я хотел бы уточнить, правда ли, что в истории, связанной с «черным октябрем» 1993-го, был такой момент, когда можно было избежать расстрела «Белого дома»? Я имею в виду переговоры Лужкова с Баранниковым, бывшим шефом Лубянки, который перешёл на сторону Верховного Совета...

- Да, это правда. По предложению, такой был депутат, Юрия Гехта...

- Да, был.

- Юрий Лужков - по согласованию с Борисом Ельциным встречался с Баранниковым и Дунаевым в эти критические дни.

- А Дунаев - замглавы МВД.

- Да.

- А где проходила встреча?

- В моем кабинете, с моим участием, на Тверской.

- В здании мэрии?

- Да. Во время встречи Юрий Михайлович, обсуждая сложившуюся ситуацию, сказал: первое, что надо сделать, сдайте оружие и выходите из «Белого дома».

- А какие были гарантии?

- Лужков сказал: «Есть договоренность с первыми лицами государства, что все это будет учтено, и вы не будете арестованы».

Но встреча шла, я бы сказал, тяжеловато.

- Почему?

- Потому что сначала Баранников стал приводить всякие «контрмеры», которые они принимают...

- То есть?

- Ну, типа: там-то дивизия ждет, там-то еще пополнение, молодежь поддерживает и так далее...

- А Лужков?

- На что Юрий Михайлович им сказал: «Знаете, у вас ситуация, похожая на то, когда две крысы ринулись в мышеловку на сыр. Оглянулись – на хрен сыр, как отсюда выбраться? Я вам по-дружески… Мы все-таки вместе в последние годы работали, у нас товарищеские отношения, по-дружески вам передаю то, о чем есть договоренность с первым лицом».

- Сколько продолжалась встреча?

- Более часа. Потом Юрий Михайлович ушел, мы остались втроем, еще поговорили.

- И как у Баранникова и Дунаева было настроение?

- Они уехали, в общем-то, с таким желанием - принять это решение, которое им предлагалось. Но, к сожалению, этого не произошло.

- То есть, Баранников и Дунаев обещали разоружить защитников «Белого дома», сдать оружие и выйти, но они не выполнили?

- Они обещали… Но - сами не уполномочены были это делать, там был Руцкой, был Хасбулатов, были другие руководители. Но они обещали довести до их сведения и повлиять. Но, к сожалению, это не произошло.

- Жаль, конечно, что так все случилось. Спасибо вам за новую информацию, Владимир Иосифович.

- Жаль, конечно. Потому что, в общем-то, там тоже были не чужие люди, а практически те, которые и делали перестройку, и те, которые потом ее продолжили. Конечно, это трагический случай.

- Спасибо вам огромное за новую информацию, за новые факты.

- Спасибо.

- Удачи. Счастливо.

- До свидания.

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