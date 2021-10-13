Как связаны болезни дыхательных путей и кишечник: неожиданные результаты исследований

Как связаны болезни дыхательных путей и здоровье кишечника

Ученые установили, что часто астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и респираторные инфекции наблюдаются у людей, которые имеют проблемы с кишечником. Например, воспаления или синдром раздраженного кишечника. В том же исследовании ученые объяснили эту зависимость: дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт являются частью общей иммунной системы и составляют ось «кишечник-легкие». Состояние кишечника напрямую влияет на иммунитет и способность организма справляться с опасными микробами и вирусами. Поэтому, если работа кишечника нарушена, может пострадать и общий иммунитет. А это, в свою очередь, может спровоцировать обострения болезней дыхательных путей и частые простуды.

Какой пробиотик помогает кишечнику защищать иммунитет и снижать риск заболеваний дыхательных путей

В кишечнике живут миллионы бактерий и микроорганизмов, которые выполняют разные функции — от обработки остатков еды до защиты иммунитета. За вторую функцию активно отвечает Lactobacillus plantarum DR7. Это в 2019 году обнаружили американские ученые. Было доказано, что применение этого штамма в терапии дыхательных путей может усиливать кишечный иммунитет и снижать длительность воспалительных процессов и частоту заболеваний легких.

Lactobacillus plantarum DR7 содержится в коровьем молоке, но человеку, живущему в городских условиях, его концентрации часто не хватает, чтобы обеспечить достаточную защиту иммунитета. Тем более что во взрослом возрасте может появиться непереносимость лактозы, которая содержится в молочных продуктах. В таких случаях специалисты могут порекомендовать употреблять добавки с этим штаммом пробиотика.

Организмы Lactobacillus plantarum DR7 обеспечивают целостность слизистой оболочки кишечника и подавляют болезнетворные бактерии, укрепляя иммунную и дыхательную системы.

Какой пробиотик выбрать, чтобы защитить кишечник и дыхательные пути

Пробиотический штамм Lactobacillus plantarum DR7 содержится в препарате «Орвис Пробиотик» от Эвалар. Этот пробиотик создали специально для решения проблем с дыхательными путями через воздействие на кишечник.

«Орвис Пробиотик» способствует не только подавлению болезнетворных микробов и бактерий в кишечнике, но и образованию веществ, которые отвечают за наш иммунитет. Через стенки кишечника они всасываются в кровь, по сосудам поднимаются к дыхательным путям и защищают их от инфекций.

В результате организму проще справиться с хроническими проблемами дыхательных путей и защититься от респираторных инфекций и вирусов.

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