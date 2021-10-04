Ямал вошел в тройку регионов России с самой активной поддержкой социального предпринимательства

Фото: Правительство ЯНАО

В Министерстве экономического развития России подвели итоги рейтинга регионов по итогам развития механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг за 2020 год. Ямал занял третье место среди 85 регионов.

Эксперты отмечают, что высокая оценка региона в рейтинге стала возможна благодаря последовательной политике округа в направлении развития инфраструктуры социально ориентированных предприятий и внедрению мер государственной поддержки для социального бизнеса.

В апреле 2021 года запущена уникальная для всей страны мера финансовой поддержки - гранты от губернатора Ямала для начинающих социальных предпринимателей. Округ стал первым из регионов РФ, где поддерживают соцпредпринимателей на этапе создания бизнес-проекта. Благодаря этой мере жители Ноябрьска и Салехарда получили доступ к спортивно-оздоровительным объектам и услугам, стимулирующим творческое развитие детей, подростков и людей с ограничениями по здоровью.

В июле стартовала заявочная кампания на гранты в сфере социального бизнеса. Сегодня определены 15 социальных предприятий, которые получат деньги в размере до 1 млн рублей на каждого. Заявки на поддержку принимаются на сайте РазвивайБизнес89.рф.

Помимо прямых финансовых мер поддержки для социально ориентированных предпринимателей, в округе регулярно проходят образовательные акции на базе окружного центра “Мой бизнес”. Предпринимателям помогают разработать фирменный стиль и презентовать услуги на интернет-площадках, в формате “одного окна” подбирают актуальные инструменты для развития предприятия.

«Губернатор Ямала в приоритет своей работы ставит улучшение качества жизни ямальцев, - сообщил исполняющий обязанности директора окружного департамента экономики Валерий Миронов. - В работе социальных предпринимателей эта цель является миссией предприятия. Со своей стороны, при разработке программ поддержки, стараемся учесть особенности ведения данного бизнеса, предложить предпринимателям те инструменты, которые будут эффективны для развития их бизнес-проектов».

Отметим, что рейтинг составлен совместно с автономной некоммерческой организацией “Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов”. В оценке участвуют все 85 регионов России. Ямал с 2017 по 2020 год продемонстрировал значительный рост как по позиции, так и по количеству набранных баллов: с 10 на 3 место, с 30,35 до 41,67 баллов.