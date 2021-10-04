Колокольцев: в России на треть увеличилось количество погибших в авариях с участием такси

Глава МВД России Владимир Колокольцев.

- Каждый день жертвами аварий в России становятся десятки человек, сотни получают ранения или остаются инвалидами. Только за последние 10 лет в стране погибло более 220 тысяч и ранено свыше 2 миллионов человек. Примерно три четверти погибших – люди трудоспособного возраста, - назвал потери глава МВД России Владимир Колокольцев на прошедшем заседании коллегии МВД России.

Глава МВД России потребовал от подчиненных продолжение реализации задач, предусмотренных федеральным проектом "Безопасность дорожного движения", который предусматривает "наведение порядка на дорогах, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий".

Министр отметил, что эти задачи являются "важнейшими направлениями государственной политики по народосбережению".

- Совершенствовалась нормативно-правовая база, пересмотрены подходы к обучению кандидатов в водители. Установлена обязанность владельцев дорог принимать меры к ликвидации аварийно-опасных участков. Повышена ответственность за наиболее опасные нарушения правил дорожного движения: управление в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора. Развивается система автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения, - Колокольцев перечислил меры, которые уже были приняты МВД России в ближайшие годы.

И подчеркнул, что меры оказались действенными: за 15 лет количество лиц, погибших в ДТП, уменьшилось более чем в 2 раза.

- К 2030 году поставлена амбициозная цель – по числу погибших выйти на уровень, не превышающий четырех человек на 100 тысяч населения, - заявил министр.

Для этого министр потребовали подтянуть качество подготовки водителей. При этом не столько обычных, как тех, что за рулем такси: мигрантов, которых на дорогах мегаполисов стало неоправданно много.

- В 2020 году лишь каждый четвертый из обучающихся сдал экзамен с первого раза. Такая тенденция сохраняется уже несколько лет. Кроме того, в минувшем году на треть увеличилось количество погибших в авариях с участием легковых такси, в январе-августе нынешнего года – почти на 13% возросла смертность детей. Больше погибло и ранено людей по вине водителей автобусов, а также с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Уважаемые коллеги, речь идет о жизни и здоровье наших граждан! На этом фоне реагируем неоправданно долго, - обратился к коллегам министр.

Участники мероприятия обсудили подходы к реализации поставленных задач.