В США от профессора требовали устроить темнокожим студентам более легкий экзамен. Он отказался, и был уволен

Гордон Кляйн преподает в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе финансовый анализ и право. Фото: UCLA

В Соединенных Штатах новый скандал на расовой почве. На этот раз права темнокожих ущемил университетский профессор, который не захотел давать студентам-афроамериканцам облегченный вариант теста. За этот преподавателя отстранили от работы.

Гордон Кляйн преподает в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе финансовый анализ и право. В прошлом году накануне итоговых экзаменов ему пришло электронное письмо от одного из студентов. В послании говорилось, что профессору стоило бы проявить снисходительность к своим темнокожим ученикам, которым нелегко приходится после смерти Джорджа Флойда и массовых протестов BLM. А именно — позволить им сдать так называемый «безвредный» экзамен, когда засчитывается только результат не меньше среднего балла студента.

Кляйн от такого предложения опешил, а потом принялся строчить язвительный ответ:

«А если студент смешанного происхождения, например, наполовину темнокожий, наполовину азиат? Что с ним делать? А если студент белый, но родом из Миннеаполиса [там жил и погиб Флойд — ред.]? Думаю, такие люди тоже чувствуют опустошенность».

Довольный собой профессор пошел читать лекции. А уже к вечеру студенты-активисты собрали 20 тысяч подписей под требованием уволить его. Через три дня Кляйна отстранили от преподавания.

Он подал жалобу и начались долгие разбирательства. Понадобилось три недели, чтобы руководство университета решило, что никаких правил Кляйн не нарушил и расистских комментариев себе не позволил.

Несмотря на то, что Кляйну милостиво разрешили вернуться в аудиторию, он намерен судить ся с университетом. Речь в его исковом заявлении идет о запятнанной репутации.

- Я буду добиваться справедливости не только ради финансовой компенсации, но и чтобы защитить академическую свободу в Штатах, - заявил профессор Кляйн журналистам.

В иске говорится, что случившаяся история серьезно подорвала здоровье мужчины. Ему пришлось обратиться к терапевту, гастроэнтерологу и психиатру.

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