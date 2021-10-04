Дрон медиакомпании ABC News стал жертвой морского крокодила во время исполнения «служебных обязанностей».

Дрон медиакомпании ABC News стал жертвой морского крокодила во время исполнения «служебных обязанностей». В то время, как беспилотник пролетал над одним из водоемов в Дарвине (столица Северной территории Австралии), рептилия совершила невероятный прыжок из воды и прямо в воздухе сцапала аппарат.

Это произошло в тот самый момент, когда оператор ABC Дэйн Херст снимал один из эпизодов документального фильма «Территория крокодилов», посвященный 50-летию запрета на охоту на древних рептилий.

Крокодил в прыжке схватил дрон, снимавший его для документального фильма

Сам журналист вспоминает: «Я поднял дрон над небольшой лагуной в парке Крокодилус, в тот день было особенно жарко и все крокодилы попрятались. Но один вылез из тени и внимательно следил за дроном. Я еще подумал: отлично, использую этого парня для съемки. А потом в какой-то момент я отвлекся и только услышал громкий звук клацающих челюстей».

Когда мистер Херст поднял глаза, дрона уже не было.

«Я посмотрел на свой контроллер и увидел пустой экран и отсутствие связи. Моей первой мыслью тогда было - вау, это был совершенно новый дрон, мне будет сложно объяснить боссу, куда он подевался».

Пожалуй, впервые сама «жертва» зафиксировала на видео процесс собственного поедания

Некоторое время считалось, что дрон так и сгинул в брюхе крокодила, но две недели спустя он был обнаружен искореженным и со следами укусов на берегу лагуны.

Аппарат был поврежден и не подлежал ремонту, но – главное - карта с отснятым материалом уцелела! Это позволило команде восстановить то, что было снято до гибели беспилотника, в том числе последние мгновения его жизни. Вы тоже можете увидеть это на видео.

Некоторое время считалось, что дрон так и сгинул в брюхе крокодила, но две недели спустя он был обнаружен искореженным и со следами укусов на берегу лагуны.

А дрон теперь висит в комнате экипажа ABC News в качестве предостережения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США от профессора требовали устроить темнокожим студентам более легкий экзамен. Он отказался, и был уволен

Теперь преподаватель намерен судиться с вузом (подробности)