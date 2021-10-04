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В мире4 октября 2021 15:53

Крокодил в прыжке схватил дрон, снимавший его для документального фильма

Пожалуй, впервые сама «жертва» зафиксировала на видео процесс собственного поедания
Людмила ШТЕПАНКОВА
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Дрон медиакомпании ABC News стал жертвой морского крокодила во время исполнения «служебных обязанностей».

Дрон медиакомпании ABC News стал жертвой морского крокодила во время исполнения «служебных обязанностей».

Дрон медиакомпании ABC News стал жертвой морского крокодила во время исполнения «служебных обязанностей». В то время, как беспилотник пролетал над одним из водоемов в Дарвине (столица Северной территории Австралии), рептилия совершила невероятный прыжок из воды и прямо в воздухе сцапала аппарат.

Это произошло в тот самый момент, когда оператор ABC Дэйн Херст снимал один из эпизодов документального фильма «Территория крокодилов», посвященный 50-летию запрета на охоту на древних рептилий.

Крокодил в прыжке схватил дрон, снимавший его для документального фильма

Крокодил в прыжке схватил дрон, снимавший его для документального фильма

Сам журналист вспоминает: «Я поднял дрон над небольшой лагуной в парке Крокодилус, в тот день было особенно жарко и все крокодилы попрятались. Но один вылез из тени и внимательно следил за дроном. Я еще подумал: отлично, использую этого парня для съемки. А потом в какой-то момент я отвлекся и только услышал громкий звук клацающих челюстей».

Когда мистер Херст поднял глаза, дрона уже не было.

«Я посмотрел на свой контроллер и увидел пустой экран и отсутствие связи. Моей первой мыслью тогда было - вау, это был совершенно новый дрон, мне будет сложно объяснить боссу, куда он подевался».

Пожалуй, впервые сама «жертва» зафиксировала на видео процесс собственного поедания

Пожалуй, впервые сама «жертва» зафиксировала на видео процесс собственного поедания

Некоторое время считалось, что дрон так и сгинул в брюхе крокодила, но две недели спустя он был обнаружен искореженным и со следами укусов на берегу лагуны.

Аппарат был поврежден и не подлежал ремонту, но – главное - карта с отснятым материалом уцелела! Это позволило команде восстановить то, что было снято до гибели беспилотника, в том числе последние мгновения его жизни. Вы тоже можете увидеть это на видео.

Некоторое время считалось, что дрон так и сгинул в брюхе крокодила, но две недели спустя он был обнаружен искореженным и со следами укусов на берегу лагуны.

Некоторое время считалось, что дрон так и сгинул в брюхе крокодила, но две недели спустя он был обнаружен искореженным и со следами укусов на берегу лагуны.

А дрон теперь висит в комнате экипажа ABC News в качестве предостережения.

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