Ольга Бузова теперь учит готовить в своем кулинарном шоу: «Долго отрицала, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Решила попробовать!»

С 9 октября 2021 на ТНТ выходит новое телешоу «Бузова на кухне». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теперь по утрам в субботу можно готовить вместе с Ольгой Бузовой. С 9 октября 2021 на ТНТ у артистки выходит новое телешоу «Бузова на кухне». «Только на кухне Бузовой еще не было!» - попробуют в очередной раз критиковать звезду завистники. Поводов для хейта нет – телеведущая осваивает интересные, сложные и простые кулинарные рецепты под руководством известных шеф-поваров Москвы. Учится кулинарным хитростям сама и другим занимательно все объясняет.

Ольга Бузова будет сама учиться готовить и научит всех желающих. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«В первом выпуске со мной на кухне будут мама и Андрей Малахов», - анонсирует новый телепроект Бузова. Ольга и Андрей – давние друзья, поэтому поддерживают друг друга. Малахов - самый популярный ведущий-мужчина на телеэкране, Бузова – топ среди женщин-телеведущих. Но оба не зазнались и общий язык с людьми находят легко. Вот и Ольга легко подружилась с поварами и по их советам накупила новой посуды и прочих современных кухонных приборов на кухню в свою новую квартиру.

В понедельник, 4 октября состоялась презентация «Бузовой на кухне». Ольга устроила мастер-класс – приготовила салат и пасту с морепродуктами. Но она теперь умеет и блюда посложнее готовить – к примеру, яйца пашот.

Телеведущая осваивает интересные, сложные и простые кулинарные рецепты под руководством известных шеф-поваров Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бузова умело управлялась с шумовкой и модной теркой – такие же она приобрела себе в новую квартиру. Оля щеголяла перед шеф-поваром знаниями – сначала как жарить мясо, потом как приготовить идеальную брокколи: «Варим полторы минуты и потом заливаем холодной водой со льдом». Ошиблась телеведущая лишь однажды - перепутала петрушку с укропом. Такой конфуз с любым может случиться!

Ольга учится кулинарным хитростям сама и другим занимательно все объясняет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время готовки Ольга Бузова рассказывала о своей жизни, в которой она пока еще чаще бывает на съемках и гастролях, чем дома у плиты. Оля рада: «Я научилась готовить! Мы все умеем готовить горячие бутерброды, куриный супчик. Но более искусный подход у меня появился, благодаря этой программе. Благодаря Леше Васильчуку (известный ресторатор – прим. Авт.), который направляет меня к лучшим поварам Москвы».

Бузова умело управлялась с шумовкой и модной теркой – такие же она приобрела себе в новую квартиру. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Порассуждала Бузова и о роли кулинарных способностей, желания стоять у плиты в отношениях между мужчиной и женщиной: «Все говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Я долго это отрицала, но решила попробовать и такой подход. Интересно: почему если шеф-повара чаще мужчины, то на кухне дома принято, чтобы готовила исключительно женщина. Думаю, что неправильно воспринимать приготовление пищи, как исключительно женский труд. Готовить вместе с любимым мужчиной всегда очень здорово, это объединяет. Мужчины очень тонко чувствуют вкусы. Мужчины очень придирчивые – им важно сколько перчика, соли и т.д. А мы все обычно на глаз делаем!»

Во время готовки Ольга Бузова рассказывала о своей жизни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова обаяла всех мужчин поваров, которые взамен научили телеведущую готовить сложные блюда. В новой квартире звезды пока еще идет ремонт, но уже понятно, что главным в ней будет не фортепиано и эксклюзивная мебель, которая «едет» из Италии, а кухня. Оля человек гостеприимный, поэтому после новоселья будет собирать гостей чаще у себя, а не в ресторанах.

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