Новые законы и вызовы. Какие изменения ожидают технологический бизнес в 2022 году

Фото: facebook.com/russiantechweek

TECH WEEK 2021 — это трехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса.

Во второй раз этом году она пройдет с 09 по 11 ноября в Технопарке Сколково. В конференции примут участие более 300 спикеров. Традиционно в течение 2 дней будет функционировать выставка, на которой свыше 180 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса. Для участия в конференции необходимо приобрести билеты.

Первые итоги массовой цифровизации. Как бизнес адаптируется к современным условиям? Новые приоритеты при построении команд и создании проектов. Как исправить ошибки при внедрении изменений и не допускать их в дальнейшем.

В рамках конференции эксперты ответят на эти и другие вопросы, поделятся своими практическими кейсами по адаптации бизнеса к изменчивым условиям рынка. Владельцы и руководители компаний смогут найти актуальные и эффективные решения для своих рабочих задач.

Но TECH WEEK это не только образовательное мероприятие, но и площадка для активного нетворкинга. Для плодотворного общения представителей технологического бизнеса созданы специальные проекты: Speed Networking, Менторская гостиная, Карьерные консультации, Tech club, Afterparty и другие.

Программа конференции

— 2-дневная мультиформатная конференция c 17 тематическими потоками

— Выставка технологий. Более 180 компаний предоставят решения для бизнеса на одной площадке;

— Карьерные консультации. Персональные беседы с ведущими HR-экспертами о развитии карьеры.

— Менторская гостиная. Индивидуальная 30-ти минутная сессия с разбором кейсов от экспертов в сфере инновационных технологий, чьё время стоит дорого.

— День обучения. Интенсивная программа обучения для управленцев от экспертов-практиков. Все участники получат сертификат о повышении квалификации.

— Speed Networking. Бизнес-общение в формате speed dating. Более 10 полезных контактов за 30 минут.

— Питчи стартапов. Вы сможете получить экспертную оценку вашего проекта от крупнейших инвесторов страны;

— AfterParty TECH WEEK. Масштабная вечеринка, закрывающая основную программу конференции. Яркая шоу-программа, специальный гость и расслабленная атмосфера для общения.

— TECH WEEK Club. Закрытый клуб для технократов: практические сессии, разборы кейсов компаний от топ-спикеров и закрытые экскурсии в технологичные компании.

— Онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.