Викрам Пуния: «Российская Big Pharma должна фундаментально менять мозговой настрой»

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На пленарном заседании с участием министров промышленности и здравоохранения России Дениса Мантурова и Михаила Мурашко обсуждалась тема «Пандемии будущего. Новая реальность для промышленности, регуляторов и бизнеса».

Ключевой темой заявлена Стратегия «Фарма-2030», от реализации которой будет зависеть какой будет отрасль через десять лет.

Викрам Пуния, спикер пленарной сессии, сформировал повестку от бизнеса:

«Нужно взять курс на инновации, развивая собственные R&D центры. За пример можно взять инновационную модель экономики Южной Кореи, которая ежегодно инвестирует 100 млрд долларов в инновации. Что касается российской промышленности - группа компаний Фармасинтез инвестировал в фармпромышленность 20 млрд рублей за последние три года».

Также глава Компании отметил, что на сегодняшний день промышленности не хватает биореакторов, чтобы производить субстанцию для вакцины в достаточном объёме.