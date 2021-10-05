Анекдоты: Если все время работать и никогда не отдыхать, можно стать самым богатым человеком на кладбище

- Ты зачем вызвал сразу восемь машин?
- Я таксикоман.
* * *
Переписка в соцсети.
- Стас, я в интернете в чате с такой девчонкой познакомился, ей 17 лет, она юна и непорочна, красива, как богиня, и жаждет встречи со мной.
- А ее случайно не Изольдой зовут?
- А ты откуда знаешь?
- Ну, здравствуй, Антуан.
* * *
Полным фиаско завершились испытания нового сверхсовременного самолета-невидимки - летчик не нашел самолет.
* * *
В Одессе:
- Сема, ты заметил, как в последнее время стабилизировалась наша валюта?
- Это ее парализовало перед смертью.
* * *
Сегодня подошли гопники, хотели отжать iPhone XIII.
Сказал, что еще не купил.
Сделали предзаказ.
* * *
Жена спросила, хочу ли я, чтобы к нам на недельку в гости приехала теща, - и я дал правильный ответ!
Правда, когда очнулся после первого.
* * *
- Ты что прикупил на Новый год?
- Коньяк «Наполеон»! А ты?
- Молдавский вермут!
- Фу-у!
- Зато натуральный! Какой дурак будет подделывать молдавский вермут?!
* * *
Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время года, были бы деньги...
Теперь я люблю деньги.
* * *
На самом деле девушке найти носки еще сложнее, чем мужчине. Потому что мужские валяются по углам, а женские аккуратно лежат «фиг знает где, но я их видела».
* * *
- Блин, никак не могу приучить кота к туалету!
- Так разреши ему там курить и читать!
* * *
Разговор в мастерской: «Вы мне тут немножечко прихватите сваркой, а я дома намертво изолентой прикручу...»
* * *
- Выкинь из своей жизни привычку говорить: «Я сделаю это завтра».
- Я выкину ее завтра.
* * *
Минздрав опубликовал список напитков, под которые обещания правительства выглядят правдоподобно.
* * *
Цыганское землячество заявило протест в связи с обсуждением свадьбы представителей Дома Романовых: «Не приписывайте такую безвкусицу нашему народу», - отметили представители диаспоры.
* * *
Я девушка нервная, поэтому телефон у меня дешевый и посуда одноразовая.