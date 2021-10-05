Анекдоты: Если все время работать и никогда не отдыхать, можно стать самым богатым человеком на кладбище

- Ты зачем вызвал сразу восемь машин?

- Я таксикоман.

* * *

Переписка в соцсети.

- Стас, я в интернете в чате с такой девчонкой познакомился, ей 17 лет, она юна и непорочна, красива, как богиня, и жаждет встречи со мной.

- А ее случайно не Изольдой зовут?

- А ты откуда знаешь?

- Ну, здравствуй, Антуан.

* * *

Полным фиаско завершились испытания нового сверхсовременного самолета-невидимки - летчик не нашел самолет.

* * *

В Одессе:

- Сема, ты заметил, как в последнее время стабилизировалась наша валюта?

- Это ее парализовало перед смертью.

* * *

Сегодня подошли гопники, хотели отжать iPhone XIII.

Сказал, что еще не купил.

Сделали предзаказ.

* * *

Жена спросила, хочу ли я, чтобы к нам на недельку в гости приехала теща, - и я дал правильный ответ!

Правда, когда очнулся после первого.

* * *

- Ты что прикупил на Новый год?

- Коньяк «Наполеон»! А ты?

- Молдавский вермут!

- Фу-у!

- Зато натуральный! Какой дурак будет подделывать молдавский вермут?!

* * *

Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время года, были бы деньги...

Теперь я люблю деньги.

* * *

На самом деле девушке найти носки еще сложнее, чем мужчине. Потому что мужские валяются по углам, а женские аккуратно лежат «фиг знает где, но я их видела».

* * *

- Блин, никак не могу приучить кота к туалету!

- Так разреши ему там курить и читать!

* * *

Разговор в мастерской: «Вы мне тут немножечко прихватите сваркой, а я дома намертво изолентой прикручу...»

* * *

- Выкинь из своей жизни привычку говорить: «Я сделаю это завтра».

- Я выкину ее завтра.

* * *

Минздрав опубликовал список напитков, под которые обещания правительства выглядят правдоподобно.

* * *

Цыганское землячество заявило протест в связи с обсуждением свадьбы представителей Дома Романовых: «Не приписывайте такую безвкусицу нашему народу», - отметили представители диаспоры.

* * *

Я девушка нервная, поэтому телефон у меня дешевый и посуда одноразовая.