Филиппинцы научились зарабатывать в видеоигре реальные деньги. Власти хотят обложить эти доходы налогом

Филиппинцы с азартом играют в мобильную игру и при этом зарабатывают состояния. Фото: Shutterstock

Филиппины оказались захвачены тысячами монстров! Диковинные твари бьются друг с другом на улицах и площадях городов под крики толп зевак. Думаете, это кадры из нового фантастического фильма? А вот и нет, все гораздо прозаичнее, просто жители островного государства буквально помешались на популярной мобильной игре.

Суть у развлечения такая же, как и у известных покемонов. Игрок выращивает своего виртуального зверя, прокачивает его, то есть обучает разным премудростям и боевым приемам, а потом бросает питомца в бой с другим таким же цифровым вурдалаком.

Игра появилась еще в 2018 году, но долгое время оставалась незамеченной публикой. Зато в 2021-м жители нескольких стран мира буквально подсели на это немудреное развлечение. Больше того, для некоторых игра стала источником заработка.

Сначала многие скептически смотрели на подобный способ подработки, но все изменилось, когда филиппинец Джон Аарон Рамос в соцсетях рассказал, что купил два дома на деньги, заработанные в игре. Тогда уже и другие островитяне как с цепи сорвались. В результате, по статистике, 40% игроков в приложении приходится на жителей Филиппин.

В игре существует своя валюта – токены SLP на основе технологии блокчейна, которые можно заработать разными путями. Кто-то выращивает существ на продажу как настоящий конезаводчик, кто-то тренирует боевых монстров для получения призовых за победы в поединках, а самые азартные игроки участвуют в тотализаторах на исход сражений.

Все это может показаться детской забавой. Вот только деньги там крутятся совсем не маленькие. Сейчас игра установлена у 1 миллиона пользователей, а криптовалюта SLP уже котируются на бирже как биткойны, а по объему выручки уже обогнала довольно популярный Ethereum. Дошло до того, что на Филиппинах токенами можно расплатиться в магазинах, а сегодня курс SLP обновил исторический максимум - $154 за единицу криптовалюты.

После того как ситуация из виртуального мира стала перемещаться в реальный, власти островного государства заинтересовались игрой и уже объявили о том, что готовы обложить доходы игроков налогами. Сейчас чиновники разрабатывают правила, которые будут обязывать игроков регистрироваться в госорганах как операторов критовалюты.

Планы налоговиков уже вызвали раздражение виртуальных бойцов. Например, глава одного из крупнейших кланов в игре Луис Бонавентура заявил, что правительство поспешило, заставив всех регистрироваться, ведь в среднем, по статистике, игрок зарабатывает не больше 400 долларов в месяц и не подпадает под объем минимального налогооблагаемого оборота.