Вопрос дня: А правда, можно ли победить взятки? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Илья ШУМАНОВ, гендиректор Центра антикоррупционных исследований Трансперенси Интернешнл:

- Только образование - единственный способ снижения коррупции. Начиная со школы надо рассказывать детям, какой негативный эффект оказывают взятки на страну и людей. Тем самым прививать другие стандарты жизни и ведения дел.

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального антикоррупционного комитета:

- Победить невозможно ни в одной стране. Можно лишь уменьшить. В России многое меняется - появились Госуслуги, вместо гаишников - камеры. Но самое важное - у нас больше нет касты неприкасаемых в политических элитах.

Петр ШКУМАТОВ, координатор движения автолюбителей «Синие ведерки»:

- Чем жестче наказание, тем больше вероятность взятки. Например, за покидание места аварии безальтернативное наказание - лишение прав на год. Даже если вы кого-то поцарапали во дворе. Естественно, люди будут договариваться, чтобы их не лишили прав. Надо гуманизировать закон.

Герман КЛИМЕНКО, председатель совета Фонда цифровой экономики:

- Для получения от государства нужных услуг сегодня вполне достаточно смартфона, интернета и настойчивости. И никаких взяток! Все отношения с чиновниками, какие только возможны, нужно сделать цифровыми. И все.

Матвей ЦЗЕН, адвокат:

- Победить трудно, но легко затруднить взяточничество. Например, судью сложно, но можно коррупционировать. А если дело будут вести 12 или 8 присяжных заседателей, всех купить будет уже почти невозможно.

Денис РАКША, экономист:

- Карательные меры и переводы услуг в интернет можно придумывать сотнями. Взятки просто переместятся в другое место. Взяточничество - это чисто экономически рациональное поведение, так быстрее, меньше нервов. Нужно устранять причины, понять, почему так дешевле.

Виктор, читатель сайта KP.RU:

- Взятки уже официально узаконены! Есть же услуга «ускоренное получение документов»: плати в кассу и в очереди не стой. «Официальная оплата» не означает, что это не взятка, пусть и идущая в казну...