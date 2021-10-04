Глобальный сбой в работе соцсетей и мессенджеров 4 октября 2021: Что известно к этому часу

Первым дал сбой Facebook, а за ним и другие популярные соцсети. Фото: Shutterstock

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Вероятной причиной сбоя сервисов Facebook по всему миру могла стать неисправность в системе информации о доменах DNS (Domain Name System), которая сообщает компьютерам и устройствам пользователей, как найти Facebook.com или Instagram.com.

Соответствующие записи DNS, которые были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации, сообщил журналист Independent Брайан Кребс.

В компании Facebook, которая также владеет Instagram и WhatsApp, заявили, что в курсе проблемы, извинились перед пользователями и пообещали восстановить работоспособность сервисов как можно скорее. Как сообщил журналист The New York Times Райан Мак, сбой затронул не только работу соцсетей и приложений Facebook, и но и его внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace, что дополнительно затрудняет работу сотрудников.

Акции ведущих IT-компаний, торгующихся на американской бирже NASDAQ начали падение. Биржевой индекс упал более чем на 2,3% на фоне новостей о массовых сбоях. Глава Facebook Марк Цукерберг потерял $6,6 млрд на фоне сбоев Facebook, Instagram и WhatsApp, и спустился на 6 место в списке миллиардеров, сообщает Forbes.

На фоне сбоев в работе WhatsApp и миграции пользователей в другие мессенджеры, замедлилась работа Telegram. Аналогичные сложности испытывает Twitter. О сбоях сообщают пользователи Google и TikTok. Данные Downdetector показывают, что проблемы испытывают и крупнейшие телеком провайдеры в России и Европе.