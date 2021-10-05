Британия пытается решить возникший топливный кризис за счет армии

В ближайшее время около 200 британских военных займутся перегоном автоцистерн с топливом. Фото: REUTERS

Согласно заявлению британской Ассоциации продавцов топлива, порядка 20% заправок на юго-востоке страны остаются пустыми.

Решать затянувшийся кризис с поставками правительство намерено с помощью армии – в ближайшее время около 200 военных займутся перегоном автоцистерн топливом.

За последние дни дела с бензином несколько улучшились – среди заправок, входящих в Ассоциацию продавцов топлива, бензин полностью отсутствует лишь в 8% случаев. В то же время, Ассоциация контролирует далеко не все заправки в стране и на тех, которые в организацию не входят, ситуация значительно хуже.

- Нам следует принять дальнейшие меры, чтобы обеспечить потребности регионов, которые были затронуты сильнее других, – заявил глава Ассоциации Гордон Балмер.

Правительство Бориса Джонсона в очередной раз подверглось критике за неспособность быстро решить возникшие проблемы – привлечь военных для нормализации поставок можно было значительно раньше. Причем подобный опыт в стране есть, например, раньше военнослужащие занимались разгрузкой грузовиков в супермаркетах, чтобы избежать задержек и дефицита товаров.

Причиной перебоев с топливом на заправках называют недостаток водителей бензовозов, который в свою очередь связан с брекситом и прекращением потока рабочей силы из стран Евросоюза. Для решения проблемы правительство Соединенного Королевства даже пошло на то, чтобы одобрить выдачу 5 тысяч рабочих виз для водителей грузовиков.

Вместе с тем, эксперты считают, что подобная мера не решит вопроса нехватки водителей, поскольку их дефицит оценивается примерно в 100 тысяч человек.

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