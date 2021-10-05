В голландских магазинах открыли специальные кассы для пенсионеров

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Сразу в нескольких супермаркетах в Нидерландах открылись специальные кассы для покупателей, которым некуда спешить и хочется скоротать время за дружеской беседой, не задерживая при этом других посетителей магазина.

Подобные кассы открыты в рамках правительственного проекта «Один против одиночества». Инициаторы идеи уверены, что одиночество крайне отрицательно влияет на качество жизни, а разговор в очереди может приободрить человека.

Предполагается, что такие кассы станут излюбленным местом для пенсионеров, а к концу года их количество планируют увеличить до 200.

Впрочем, стоит сказать, что первая подобная касса, прозванная голландцами «болталкой», появилась в Нидерландах еще два года назад и до сих пор пользуется у покупателей большим успехом. Причем идут к ней далеко не только одинокие пенсионеров, поскольку желание поговорить – неотъемлемое качество очень многих людей.

Ранее канадские ученые провели исследование, согласно которому одиночество, особенно в пожилом возрасте, крайне негативно влияет и на физическое состояние человека, и на его когнитивные способности.