Сбой в работе Facebook подогрел интерес к стационарным телефонам на Западе

Многочасовой сбой, произошедший вчера в работе многих мессенджеров, лишь убедил владельцев стационарных телефонных линий в их надежности. Фото: Shutterstock

Несмотря на развитие и постоянное совершенствование мобильной связи, многие пользователи стационарных телефонов на Западе не спешат избавляться от ставших казалось бы ненужными аппаратов. А многочасовой сбой, произошедший вчера в работе Facebook, а также многих мессенджеров, лишь убедил владельцев стационарных телефонных линий в их надежности. В ряде стран Европы и США колл-центры компаний, оказывающих услуги стационарной телефонной связи, были перегружены звонками – люди хотят установить у себя дома обычный телефон.

Надежность, проверенная годами

Прежде всего, у многих владельцев стационарных телефонов, особенно у людей старшего возраста, эти аппараты ассоциируются с надежностью – ими проще пользоваться, их не надо постоянно заряжать, качество связи значительно выше и звонок не прерывается в самый неподходящий момент.

Да и в случае непредвиденных обстоятельств надежды на то, что стационарный телефон будет работать гораздо больше.

Факсы

Необходимость отправлять факсы никуда не делась. Правда это больше касается бизнеса. Но есть и еще один плюс, о котором говорят руководители компаний, – указанный в документах стационарный телефон, в отличие от мобильного, придает фирме солидности. Определить разницу легко по коду.

Качество

Компании вкладывают огромные деньги в развитие сотовых сетей, однако при том, что сейчас вышки находится едва ли не рядом друг с другом, на карте практически любой местности есть «белые пятна» покрытия, где мобильная связь либо недоступна вовсе, либо ее качество не выдерживает никакой критики. В этом смысле любой древний стационарный аппарат даст сто очков форы самому навороченному смартфону. Правда, операторы обещают решить эту проблему с развитием сети 5G, но это пока в будущем, а старый добрый телефон работает, как и 30 лет назад.

Старики и дети

Некоторым из них в силу возраста трудно научиться пользоваться мобильным телефоном. Есть еще и дети, которым с воспитательной целью часто не покупают смартфоны, оставляя стационарный телефон в качестве единственной линии связи.

Кроме того, при возникновении проблем с тем же мобильным, пожилым родителям всегда можно позвонить на стационарный и рассказать, что делать с непокорным смартфоном.

Кошерность

Интереснее всего дело со стационарной телефонной связью обстоит в Израиле – там в некоторых ультраортодоксальных сообществах просто не пользуются мобильными по причинам, связанными с некоторыми несоответствиями религиозным канонам. При этом наличие домашнего телефона – обязательное условие, например, для записи детей в школу или связи с ними после школы.