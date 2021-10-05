С опережением плана на год: в Пермском крае перевыполнена программа расселения людей из аварийного жилья

Одновременно с расселением ветхого и аварийного жилья ведётся работа по его ликвидации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расселение ветхого и аварийного жилья в регионе движется рекордными темпами в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», стартовавшего в 2019 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Глава государства поставил задачу расселить до сентября 2025 года все дома, признанные аварийными до 2017 года.

Благодаря активной работе региональных властей и инициативам губернатора в Пермском крае удалось решить эту задачу досрочно в части расселения аварийного жилья: оно завершится до 31 декабря 2024 года, то есть на год раньше изначально запланированного срока.

Также в Пермском крае действует региональная программа и действует ряд механизмов переселения из аварийного жилья. Так, у собственников есть выбор: переехать в жильё, предоставленное муниципалитетом, получить выкупную стоимость квартир или субсидию на приобретение самостоятельно выбранного жилья. Наниматели могут получить жильё по социальному найму.

При этом переселение жителей осуществляется и в новые дома. В рамках нацпроекта ведутся стройки в 12 муниципалитетах, более 600 квартир в них будут переданы жителям «авариек». Ближайшая к сдаче новостройка находится в Краснокамске.

По данным министерства строительства Пермского края, в 2019-2021 годы в регионе планировалось расселить 216,77 тыс. кв. м, где проживали свыше 12 тыс. человек. По состоянию на начало июля 2021 года, план переселения уже выполнен на 140% – в благоустроенные квартиры переехали почти 17 тыс. человек. расселено 263,8 тыс. кв. м,

Так, например, только в 2020 году план расселения в Пермском крае был перевыполнен на 16%. При плане в 83,47 тыс. кв. м и 5,7 тыс. человек фактически расселено 97,27 тыс. кв. м, за год в новые квартиры переехали 6,8 тыс. прикамцев.

- Практически каждый десятый квадратный метр «аварийки», который был ликвидирован на территории России, находился в Пермском крае. Это один из лучших показателей по стране. Нам важно сохранить динамику: мы должны сделать всё, чтобы жители Прикамья как можно быстрее получали более комфортные, благоустроенные квартиры, - подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, подводя итоги расселения ветхого и аварийного жилья в 2020 году.

В конце прошлого года Пермский край получил от Федерации опережающее финансирование в размере 2,4 млрд руб., что позволило увеличить темпы переселения. Только за январь-июнь 2021 года в регионе расселено 31,5 тыс. кв. м жилья. В благоустроенные квартиры, комнаты и частные дома переехали 2042 человека.

Кроме того, два муниципалитета – Чернушинский и Осинский городские округа - взяли на себя повышенные обязательства по расселению аварийного жилья. Благодаря этому 400 жителей муниципалитетов получат возможность переселиться из аварийного жилья раньше планируемого срока, в среднем, на год.

В 2021-2025 годы в Пермском крае планируется расселить порядка 440 тыс. квадратных метров аварийного жилья и переселить в благоустроенные квартиры более 27 тыс. человек.

Одновременно с расселением ветхого и аварийного жилья ведётся работа по его ликвидации. Старые здания сносятся, а земельный участок в дальнейшем можно использовать для нового строительства или обустройства для общественного отдыха.

По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, оперативный снос освобожденных ветхих домов позволяет готовить площадки для дальнейшей застройки, что даёт возможность решать вопросы по обеспечению квартирами отдельных категорий граждан, а также развивать территории, давая возможность всем желающим улучшать жилищные условия.

Активно формировать земельные участки и запускать их в оборот необходимо также, чтобы достичь цели нацпроекта «Жилье и городская среда» - к 2030 году Пермский край должен увеличить объём ввода жилья до 1,6 млн кв. м в год.

В 2020 году в регионе было ликвидировано 108 аварийных зданий. За январь-май 2021 года снесено уже 59 аварийных домов в 15 территориях Пермского края.

Темпы расселения ветхого и аварийного жилья в Прикамье и другая деятельность в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» получили высокую оценку на федеральном уровне.

В ходе визита в Пермский край 16 июля министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что «власти Прикамья ответственно относятся к исполнению программ на территории края, активно вовлекая инвесторов».

- Это сегодня является одной из основных задач для всех регионов, и команда Пермского края ведет активную работу в этом направлении. Перед страной стоит задача по увеличению объёмов строительства жилья: в этом году в России необходимо сдать 85 млн кв. метров нового жилья, и Пермский край очень энергично готовит площадки под застройку и ведет работу по подготовке проектно-сметной документации по основным объектам, - отметил министр.

Дмитрий Махонин сообщил, в свою очередь, что регион «готов увеличивать темпы и ведёт необходимую работу с федеральными ведомствами, чтобы получать финансирование опережающими темпами и в увеличенном объёме».