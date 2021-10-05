Убийца «колбасного короля» Александр Мавриди полностью признал свою вину

Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, полностью признал свою вину. Фото: Следственный комитет/ТАСС

Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, полностью признал свою вину. Об этом сайту kp.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Ранее то же самое сделал подельник Мавриди Паша Ахмедов.

Напомним:

- В ноябре 2020 года двое мужчин проникли на территорию загородного дома Маругова.

- Бизнесмен в этот момент находился с женой в бане.

- Маругов был застрелен из арбалета, а женщине удалось убежать.

Мавриди задержали через сутки в Москве, Ахмедова - через две недели в Казани.

В ночь на 6 августа Александр Мавриди и видевшие с ним в камере четверо граждан Молдовы сумели сбежать из изолятора в Истре. После этого обвиняемый в убийстве месяц скрывался в заброшенных зданиях, но в итоге был задержан.

Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», по версии Мавриди, на убийство Маругова он пошел из-за женщины, в которую был безответно влюблен. Бизнесмен после развода судился с экс-супругой Натальей Маруговой за имущество и морально давил. При этом сама женщина, со слов Мавриди, но о чем его не просила.

Александру Мавриди грозит вплоть до пожизненного заключения.

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