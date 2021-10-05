D Conf 2021 и Pharma Leadership Awards: лидеры фармы и успешные бизнес-кейсы на одном мероприятии

29 сентября 2021 года в Москве состоялась нашумевшая конференция D Conf 2021

Проект вызвал очень большой интерес среди представителей фармацевтической отрасли. В рамках одного бизнес-дня состоялось сразу 2 важных события: кейс-конференция, где лидеры фармрынка делились своими результативными кейсами с коллегами, и награждение победителей Pharma Leadership Awards® – ежегодной премии за заслуги в фармацевтическом менеджменте.

В программе D Conf были представлены кейсы об успешном лонче препаратов, об agile в управлении проектами, о продвижении БАДов, о цифровизации СМИ, о собственных и внешних площадках для коммуникации с врачами и работниками аптек – всего было представлено 22 проекта. Стефан Лукьянов, digital manager Alfasigma: «Я считаю D Conf одной из самых открытых конференций с точки зрения предоставляемой информации. Интересные дискуссии и смелые предложения стали неотъемлемой составляющей этого мероприятия. Именно на основе этого диджитализация фармы получает важные толчки к развитию. И еще. На D Conf нет конкурентов, там есть единомышленники и коллеги – это было особенно приятно».

Евгения Демина, менеджер по группе препаратов Sanofi Genzyme, поделилась мыслями о выступлении на D Conf 2022: «Мир цифровых технологий развивается стремительно, за год многое может произойти, и в следующем году мы постараемся найти актуальную тему, отталкиваясь от контекста. На сегодняшний день большой интерес вызывает вопрос по оценке эффективности цифровых компаний в фармацевтическом маркетинге, и мы работаем над тем, чтобы внести свой вклад для поиска оптимальных решений. Возможно, это станет поводом для обсуждения в следующем году. Одно можно сказать точно – будет интересно!»

В рамках вечерней части мероприятия состоялось вручение II ежегодной премии за достижения в фармацевтическом менеджменте Pharma Leadership Awards. Из 550 номинантов фарма выбрала лучших менеджеров в 22 номинациях. Ирина Мохова, Head of marketing, Merck, о важности проекта: «Идея проведения такого конкурса мне очень импонирует, он выступает объединяющим ресурсом для работников фарминдустрии, и это здорово. Конкурс позволяет лучше узнать коллег, вложить свой голос для выделения наиболее достойных в каждой из областей».

Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке.