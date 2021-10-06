Любовь в каждой песне. Певец Джан Элиев готов покорить сердца миллионов девушек

Их певец намерен представить совсем скоро, в 2022 году.

Впрочем, трудности Джана Элиева только закаляют. Его биография однозначно достойна экранизации. Джан родился в азербайджанском городе Товуз в семье музыканта Эльбай Башир оглы Алиева и супермодели Тамары Элиевой в декабре 1985 года. Его появление на свет, казалось, сулило браку родителей долгожданное счастье: супруги к этому моменту похоронили троих детей, умерших в младенчестве. А когда мальчику исполнилось три года, из семьи ушел отец, в пять лет Джан потерял маму. Она погибла в автокатастрофе. Осиротевшего ребенка отдали в интернат, где он впервые выступил перед публикой. Маленькому Джану аплодировали педагоги и воспитатели, первыми разглядевшие в нем вокальный талант.

В восемь лет Джан обрел семью: за ним в детдом приехал родной отец и увез в далекий Владивосток. Оттуда родом была его вторая супруга Валентина Михайлюк. Мачеха полюбила пасынка всем сердцем и стала его жизненной опорой навсегда. В приморском городе он окончил музыкальную школу Владивостока, отделение «Фортепиано», при этом прилежно учился в средней школе. Но до профессиональной карьеры было еще далеко.

В 19 лет Джан вслед за отцом вернулся на родину. Следуя национальным обычаям, парень женился и вскоре ушел в армию: полтора года прослужил в танковом батальоне №009 в районе Агджабети. В 2006-ом в молодой семье родилась дочь Раксана, а в 2007-ом - сын Амил. Джан, как и прежде, любил петь, но понимал, что сценой не прокормить семью и ушел в строительный бизнес, став первоклассным опалубщиком. Трудился, не покладая рук, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Однако брак дал трещину. Супруги развелись, тем не менее Джан не оставил детей и поддерживает их во всем.

Шоу-бизнес ворвался в его жизнь в 2015 году. Первый хит «Полюбил ее» набрал более 15 миллионов просмотров и попал в чат радио «Восток FM». Второй трек «Пропаду без тебя», записанный, как и предыдущий, вместе с ульяновским аранжировщиком Игорем Ханом быстро преодолел планку в 2 миллиона просмотров. В 2018 году Джан Элиев снял в Москве клип на песню «Деловая» - так фанаты окрестили трек «Полюбил ее». Вскоре появились и другие треки: «Прости», «Волшебная ночь», «Ангел мой» и т.д.

Сольная карьера Джана Элиева стремительно набирала обороты: его приглашали на корпоративы и вечеринки, ждали с гастролями в городах России. Но в марте 2019 года певец оставил сцену из-за конфликта с концертным директором.

В пандемийный год, летом 2020-го, артист внял просьбам близких и объявил о возвращении на большую сцену. Он строил грандиозные планы на большой гастрольный тур. Но локдаун спутал все карты. Более того, Джан Элиев попал в автомобильную аварию, восстанавливаться после нее пришлось несколько месяцев. Тогда артист всерьез задумался о наложенном на него проклятии и решился на смену имени и фамилии.

- В документы вписал свой творческий псевдоним. Я больше не Джаваншир Алиев, а Джан Элиев. Элиева – это девичья фамилия моей мамы. Знаю, она мой ангел-хранитель и оберегает меня с небес, - рассказал артист.

В этом году певец продолжил идти к намеченной цели и дал несколько сольных концертов. Все они из-за ковидных ограничений прошли на площадках под открытым небом. Послушать Джана Элиева смог узкий круг фанатов. Остальные присоединились к онлайн-трансляциям, которые певец организовал в своей странице в Инстаграм.

В сентябре певец вышел на новый виток своего творчества: он заключил годовой контракт с продюсером. Сейчас идет запись песен не только в привычном жанре ист-поп, но и поп.

- Надеюсь, что новые треки понравятся моим поклонникам, станут хитами и окажутся в ротации ведущих радиостанций России, - говорит Джан Элиев.

Грандиозное возвращение на большую сцену певец наметил на весну будущего года.