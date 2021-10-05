Путин: России придется заплатить за свой размер

Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин по видеосвязи встретился с финалистами конкурса Учитель года.

- Со следующего года конкурс будет проходить в новом формате, с широким информационным освещением, чтобы лучшие представители профессии были на виду, своим мастерством задавали планку для всех педагогов, - рассказал президент. Планы оживить учительское первенство обсуждаются уже несколько месяцев.

Глава страны намекнул, что школы никогда не перейдут на полную удаленку. Потому что «какими бы передовыми технологиями не было насыщено образование — они никогда не заменят живое общение».

Учитель этого года Екатерина Костылева рассказала Путину о трех буквах, которые помогают на работе. Это три П: проводник, погружение, персоны. Преподаватель физики из Тюмени старается все обучение разложить по этим трем полочкам. Президенту идея понравилась, хотя потребовались уточнения.

- Персона — это кто? Учитель или ученик? - спросил Путин.

Костылева объяснила, что в ее методе под персоной скрывается сразу три понятия: это люди, стоявшие за открытиями, самореализация учеников и ответственность за применение научных достижений.

- Три П — находка, - похвалил президент.

Сельская учительница Олеся Максакова попросила Путина не бросать село и маленькие школы. Глава России пообещал этого не делать, ведь «на селе сохраняется глубинная, корневая культура наших народов».

- Наша страна большая, территория огромная, и государству надо за это заплатить. Потому что мы не можем все население сосредоточить в нескольких мегаполисах. И государству надо и придется за это платить, - заявил Путин.

Президент уточнил, что власти будут поддерживать маленькие населенные пункты, школы с небольшим количеством учеников, даже, если это не рентабельно.